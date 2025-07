Maite Delgado regresa a su trono para comandar el Miss Universe Venezuela 2025

¿Estás listo para volver a escuchar el inolvidable “¡Buenas noches, Universo!”? La emoción se desborda entre los fanáticos del certamen de belleza más importante del país, porque la querida Maite Delgado regresa como la animadora oficial del Miss Universe Venezuela 2025.

Con su inigualable carisma, elegancia y profesionalismo, Delgado será la encargada de conducir la 73ª edición del concurso, consolidándose una vez más como el alma de la “noche más linda del año”. La noticia fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores celebraron el anuncio con nostalgia y alegría.

“Esa llamada volvió a llegar y me emociona muchísimo esta enorme y bonita alegría. Es para mí un regalo inmenso que viene directamente del cariño que hemos construido a lo largo de los años. Dios me regala oportunidades que yo no puedo más que celebrar, que disfrutar y que agradecer, por lo que voy a prepararme nuevamente para estar allí junto a todos ustedes en la noche más linda del año”, expresó la animadora en un emotivo mensaje.

En esta edición, Maite estará acompañada por el también presentador José Andrés Padrón, quien compartirá el escenario como coanimador, aportando frescura y energía a una gala que promete ser memorable.

El Miss Universe Venezuela 2025 se perfila como un evento cargado de emoción, glamour y tradición, donde miles de venezolanos volverán a vibrar con una de las frases más esperadas de la televisión nacional: “Buenas noches, Universo”.

