Maite Delgado, símbolo de belleza, calidad y elegancia en el escenario: Se lució en el Miss Universe Venezuela 2024

"Para mí cada Miss Venezuela es como el primero y también como el último, eso es algo que nunca sabré, así que lo vivo al máximo", son las palabras de la animadora número uno del país, Maite Delgado.

Con una voz exquisita, un verbo perfecto mezclado con la belleza y elegancia que la caracteriza, la venezolana apareció la noche del jueves 5 de diciembre, en el escenario del Miss Universo Venezuela 2024, con sus palabras mágicas:

"Estoy feliz de poder decir una vez más buenas noches, Caracas, buenas noches, Miss Universe Venezuela".

Delgado, quien se dio a conocer tras haber participado en el Miss Venezuela 1986, lució impecable en peinado, maquillaje y vestuario, el cual se cambió en varias oportunidades durante el espectáculo de belleza nacional que tuvo una excelente producción.

La animadora es uno de los principales atractivos de este espectáculo, tanto por su belleza como por su trabajo como animadora de eventos de esta talla como lo es el Miss Venezuela.

