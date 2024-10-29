Maltín Polar, llena de sabor y tradición, celebra sus 73 años

Maltín Polar es indiscutiblemente una de las bebidas insigne en el mercado de la gastronomía venezolana. Fue lanzada al mercado por Empresas Polar en 1951. Es decir, han pasado 73 años desde el lanzamiento de la primera malta.

La Maltín Polar se consume generalmente fría y puede disfrutarse sola o como acompañante de comidas. Pero su sabor distintivo y su perfil nutricional la hacen popular no solo entre adultos, sino también entre niños.

Su aporte nutricional

La malta es el resultado de la fermentación de cebada malteada, un proceso que resalta el sabor característico y las propiedades nutritivas de la bebida. Maltín Polar no contiene alcohol, lo que la convierte en una opción ideal para personas de todas las edades.

Una de las características más destacadas de Maltín Polar es su contenido nutricional. La bebida es rica en vitaminas del complejo B, entre las que destacan la B1, B2 y B6 , las cuales son esenciales para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.

Igualmente, la malta contiene carbohidratos y un bajo contenido de grasa, lo que la convierte en una refrescante opción energética. De todas maneras, lo recomendable es no tomar en exceso.

¿Qué representa para el pueblo venezolano Maltín Polar?

Por todo lo dicho, Maltín Polar es mucho más que una simple bebida, es un producto que combina tradición, cultura y nutrición. Su aceptación y popularidad en América Latina reflejan el aprecio por las bebidas que nutren y refrescan, al mismo tiempo que ofrecen un sabor único.

Además, es bien sabido que Empresas Polar es un gran patrocinador de diversos eventos deportivos y empresariales. Por su puesto, Maltín Polar siempre busca estar presente en la mente del venezolano cada día.

Maltín Polar apoyando a la Federación Venezolana de Futbol. Foto: diarioelvistazo.com

Sin lugar a dudas, Maltín Polar sigue siendo una de las favoritas en el paladar de los consumidores, y a través de los años, ha dejado una huella imborrable en momentos familiares y sociales.

Pedro Gómez/Pasante

Noticia al Día