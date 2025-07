Mañana déjate arrebatar por la poesía de Mario Benedetti y celebra su nacimiento

Mario Benedetti, el uruguayo más apasionado, de ojos tiernos, reconocido en muchos rincones del mundo, nació el 14 de septiembre de 1920 en Montevideo y partió de este plano terrenal el 17 de mayo de 2009.

Poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y todo lo que fuese con una pluma se le facilitaba a Benedetti, quien fue reconocido mundialmente por obras como “La tregua” (1960), la cual más adelante fue llevada al séptimo arte en Argentina y consiguió una nominación al Oscar como mejor película de habla no inglesa.

Benedetti resaltó en todos los ámbitos artísticos posibles, su perspicacia al momento de escribir era única y sigue atrapando a cualquiera.

“Compañera usted sabe que puede contar conmigo

no hasta dos ni hasta diez sino contar conmigo.

Si alguna vez advierte que la miro a los ojos

y una veta de amor reconoce en los míos

no alerte sus fusiles ni piense: ¡qué deliro!

a pesar de la veta o tal vez porque existe

usted puede contar conmigo” (…)

Poema: Hagamos un trato

Otras de sus novelas más reconocidas son “Gracias por el fuego” de 1965 y “La borra del café” de 1992. Benedetti también fue autor de cuentos como “Esta mañana”, “Historias de París” y “Pedro y el capitán”.

Muchos desconocen que el poeta también llegó a actuar, y fue en la película “El lado oscuro del corazón” en 1992, donde ofrece una declamación en alemán de “Corazón Coraza”. Dicha película, repleta de poesía, no hubiese sido la misma sin esa pequeña, pero inigualable participación de Benedetti. Aunque, en términos de artes escénicas, Benedetti fungió como actor natural, es decir, se desempeñó como en la vida real.

“Porque te tengo y no

porque te pienso

porque la noche está de ojos abiertos

porque la noche pasa y digo amor

porque has venido a recoger tu imagen

y eres mejor que todas tus imágenes

porque eres linda desde el pie hasta el alma

porque eres buena desde el alma a mí

porque te escondes dulce en el orgullo

pequeña y dulce

corazón coraza” (…)

Poema: Corazón coraza

En sus obras no solo eran recurrentes temas amorosos, sino también vivencias de su infancia, política, migración, etc. En marzo de 2001 recibió el Premio Iberoamericano José Martí. Ese mismo año fue investido doctor honoris causa por la Universidad de la República del Uruguay, y también obtuvo el Premio Jrist Botev de literatura de Bulgaria.

Benedetti fue uno de los escritores más queridos en Latinoamérica y el mundo, debido a esa delicadeza con la que nutría todas sus obras, donde el ser humano era más sentimiento que físico… así siempre será recordado el uruguayo de ojos tiernos. "No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca" (…) -Mario Benedetti

