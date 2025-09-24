Mañana o noche: ¿Cuál es el mejor momento para bañarse?

En la búsqueda del bienestar diario, una pregunta persiste en la mente de muchos: ¿es más beneficioso bañarse por la mañana o antes de ir a dormir? Expertos en salud y bienestar analizan ambas prácticas y revelan ventajas significativas que influyen en la rutina personal de cada individuo.

Foto: El Español

Bañarse por la Mañana: Energía y Vitalidad

Comenzar el día con un baño matutino no solo despierta los sentidos, sino que también activa la circulación sanguínea. Según la Dra. Ana López, especialista en medicina del sueño, "un baño caliente por la mañana libera endorfinas, mejora el estado de ánimo y brinda un impulso de energía necesario para enfrentar el día".

Es una excelente forma de higiene personal que elimina el sudor acumulado durante la noche, dejando una sensación de frescura y limpieza.

Bañarse Antes de Dormir: Relajación y Sueño Reparador

El Dr. Carlos Martínez, psicólogo especializado en estrés, afirma que "un baño caliente antes de dormir ayuda a relajar los músculos y prepara el cuerpo para un sueño reparador". La disminución de la temperatura corporal tras el baño facilita la conciliación del sueño, una necesidad vital en la vida moderna.

Este ritual se convierte en un momento de autocuidado, permitiendo a las personas desconectar de las preocupaciones diarias y crear un ambiente propicio para el descanso.

Foto: Los Andes

Pasante/Leila González

Noticia al Día