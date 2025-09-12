Manchester City vs Manchester United: previa al derbi

La casa de apuestas global 1xBet presenta a los participantes del partido principal de la cuarta jornada de la EPL, que se disputará el 14 de septiembre.

La crisis del Manchester City continúa

A finales del año pasado, el equipo de Pep Guardiola sufrió 10 derrotas en 13 partidos. Muchos expertos pensaron que la era del catalán en el Etihad estaba llegando a su fin. Sin embargo, la dirección del club apoyó al técnico: en dos ventanas de traspasos, los Citizens gastaron casi 400 millones de euros en nuevos jugadores.

El Man City empezó la temporada con una victoria segura ante el Wolves, y parecía que el equipo volvería a luchar por el título de la EPL. Pero las derrotas ante Tottenham y Brighton bajaron los humos a los aficionados Citizens. El actual Balón de Oro, Rodri, recupera poco a poco la forma tras una grave lesión, y los resultados del equipo deberían mejorar cuando el centrocampista español esté en óptimas condiciones.

¿Mintió Rubén Amorim?

Tras el último partido de la temporada anterior de la EPL, el entrenador portugués dijo que los mejores días del Manchester United estaban por llegar. No estamos seguros de que Rubén Amorim se refiriera a la eliminación en la Copa de la Liga ante el Grimsby Town (club que juega en la cuarta división inglesa), al empate con el Fulham y a la difícil victoria sobre el Burnley, recién llegado a la EPL.

En verano, el Manchester United reforzó su ataque con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško. Y en las últimas horas del periodo de traspasos, los Red Devils cerraron el fichaje del portero belga Senne Lammens. Los errores cometidos por Altay Bayındır y André Onana al comienzo de la temporada demostraron que el club no tenía otra opción.

El problema del Manchester United en el derbi podría ser la ausencia de Matheus Cunha y Mason Mount, que se perderán el partido por lesión.

Qué se espera

La temporada pasada, el Manchester United ganó 2-1 en el Etihad y empató 0-0 en casa. Esta vez, los expertos de 1xBet consideran favorito al equipo de Pep Guardiola: puedes apostar por la victoria de los Citizens a cuota 1.735, y por la victoria de los Red Devils a cuota 4.715. Un pronóstico acertado de empate multiplicará tu apuesta por 4,21 veces.

Opciones de apuestas interesantes

Además de los resultados básicos, la atención de los aficionados suele centrarse en opciones menos convencionales:

El partido se suspenderá por lluvia: Sí 10 / No 1.005;

El portero de uno de los equipos fallará tras un intento infructuoso de batir al adversario en su área de portería: Sí 13 / No 1.01;

En la rueda de prensa posterior al partido, Ruben Amorim dirá que el equipo necesita refuerzos: Sí 9 / No 1.06 ;

El árbitro añadirá 10 minutos de tiempo añadido: Sí 4.7 / No 1.16

Uno de los jugadores que marque un gol lo celebrará al estilo de Cristiano Ronaldo: Sí 9 / No 1.05.

¡Haz tus apuestas sobre este gran encuentro de gigantes ingleses en 1xBet y gana a lo grande!

Algunos apostantes se hacen la pregunta: ¿qué tan confiable es 1xBet? Es una empresa de fama mundial con 18 años de experiencia en el sector de las apuestas y los juegos de azar. La impecable reputación de la marca está confirmada por la confianza de millones de apostantes y la cooperación con el FC Barcelona, el París Saint-Germain, la Serie A italiana, la FIBA, Volleyball World, la CAF y otras marcas y organizaciones deportivas de renombre mundial. Se pueden utilizar más de 250 métodos de pago para depositar y retirar fondos, por lo que no tendrás ningún 1xBet reclamos al retirar tus ganancias.