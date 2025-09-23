Mantuvo en cautiverio a su pareja e intentó abusar sexualmente de su hijastra en Sol Amada



Una llamada al VEN911, alertó sobre los abusos que se cometían dentro de una vivienda de la urbanización Sol Amada, parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo.

La denuncia detallaba gritos y ruidos violentos dentro del inmueble, por lo que funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), se dirigieron al lugar y corroboraron la información.

El agresor, Manuel Jesús Dávila Sánchez, de 24 años de edad, recibió a los oficiales y al ser confrontado intentó agredir a los efectivos.

Durante el altercado, una joven de 23 años, salió del cuarto con una niña en brazos pidiendo auxilio.

La mujer indicó que Sánchez la tuvo un mes en cautiverio dentro de la casa. Allí la sometió física y psicológicamente, amenazándolas de muerte con un cuchillo y hojillas de afeitar. Además, intentó abusar sexualmente de su pequeña hijastra.



La joven fue llevada al ambulatorio Simón Bolívar, donde le diagnosticaron hematomas en el cuerpo, mientras que la niña fue atendida en el hospital Materno Infantil de Cuatricentenario donde fue diagnosticada con hematomas en el rostro y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses por presunto abuso sexual.



El agresor quedó bajo custodia en el comando policial y puesto a disposición de la Fiscalía 2 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones del caso.

Noticia al Día / Nota de prensa