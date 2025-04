Manuel Rosales: "La lucha política se hace votando, no con abstención"

Manuel Rosales, quien ha demostrado a lo largo de su carrera política una postura favorable a la participación en procesos electorales, manifestó este jueves 24 de abril, en un encuentro con periodistas nacionales e internacionales, en la residencia oficial que: "No podemos lanzar al pipote de la basura el voto, no podemos permitir que lo sepulten".

"Estoy aquí para ratificar la decisión de seguir al frente del Zulia, junto a un gran equipo de trabajo, con el que hemos logrado frenar la destrucción que existía, que había convertido esta tierra en el sitio más emblemático de la tristeza en Venezuela", consideró.

Rosales agregó: "Con nuestra participación, superamos obstáculos, logramos triunfar y hacer valer nuestra voz con avances en materia de salud, educación, infraestructura, deporte, cultura, seguridad, ambiente y desarrollo económico".

Asimismo, aseveró que "Con el voto de los zulianos se iniciará un nuevo periodo de gobierno, para seguir consolidando esta histórica reconstrucción de la región zuliana, como la modernización de la red hospitalaria y ambulatoria de salud, completar el programa de escuela de avanzada, la más moderna vialidad urbana de Venezuela, mejorando los servicios públicos y redimensionando el área productiva y la generación de empleo".

"Voy a presentar en estos días la continuidad del trabajo que hemos realizado hasta el momento, que es un ‘panal de miel'", señaló.

"Hoy el Zulia se empina con bríos hacia la esperanza, prosperidad y el progreso, convirtiéndose nuevamente en la región más pujante y productiva de toda Venezuela", refirió.

El 12 de abril inscribimos la candidatura

Manuel Rosales ha participado en múltiples elecciones a lo largo de su carrera, incluyendo elecciones presidenciales, regionales y municipales. Fue candidato presidencial en 2006 y actualmente es gobernador del estado Zulia.

Recordó que el pasado 12 de abril inscribió su candidatura y en los lapsos correspondientes obtuvo el aval del poder electoral. De igual forma : "Postulamos las candidaturas para la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo y en este sentido podemos decir que hemos construido una vigorosa alianza con amplio abanico de partidos y organizaciones sociales para dar este paso, que podría marcar para siempre el destino del Zulia y Venezuela".

Defensa del voto

El mandatario regional se refirió a la decisión de su partido de defender el voto al considerarlo como el único mecanismo que tarde o temprano provocará el cambio en Venezuela y el Zulia sigue siendo un ejemplo para el país en ese camino.

"La lucha política se hace votando, no con abstención, es Instó a los zulianos y venezolanos a trabajar decididamente para lograr la transformación necesaria a través del diálogo y el consenso suficiente y necesario, para que en el país haya paz, seguridad jurídica, prosperidades y oportunidades para todos, aseguró.

"Yo he ganado y he perdido y lo he reconocido. El que está en política debe saber que nada es fácil. Lo que hacemos, lo hacemos por el Zulia. Siempre hay que tener la convicción de que uno hace lo correcto", recalcó el gobernador Rosales.

Rosales mencionó que tiene la convicción de que ganará el próximo 25 de mayo, y que él estará al frente del Zulia cuando se anuncien los resultados, reiterando que el voto y la vía electoral son el camino.

La negociación

El actual gobernador explicó que siempre ha defendido la ruta electoral, al igual que si la solución pasa por una negociación, porque "es a partir de una negociación como podemos salir de este grave hueco en el que caímos, un hueco feo que nos ha llevado a este desastre".

Durante su intervención, Rosales hizo memoria de que "en Venezuela tenemos 25 años en este permanente conflicto, en procesos donde se gana y se pierde, donde ganan los mejores, pero la mesa está puesta. Aspiramos a que reflejen el resultado de la soberanía popular. No vamos a esperar que nos lleguen a la casa, lo vamos a buscar si lo queremos construir".

Los 4 Caminos

El dirigente político refirió: "Sabemos que la lucha es complicada y difícil en Venezuela, todos lo sabemos, pero no podemos hacernos a un lado y no hacer nada, tenemos que persistir, insistir y luchar".

"Los venezolanos tenemos cuatro caminos: irnos del país; tomar la violencia, que siempre rechazo; no hacer nada; o seguir luchando", y ratificó que la abstención y las sanciones económicas nunca han sido eficaces como métodos de lucha ni para provocar cambios políticos.

Criticó a quienes desestiman la importancia de preservar el camino electoral en Venezuela y afirmó que la transformación democrática requiere procesos claros de negociación y democratización.

Finalmente advirtió, que el 25 de mayo nuevamente se decidirá entre la destrucción y la prosperidad; la tristeza y la alegría; entre los, pleitos y la paz, entre el amor y el odio, haciendo un llamado a no quedarse de brazos cruzados para para que seamos el faro que guíe la lucha política para hacer realidad el anhelo de cambio de todos los venezolanos.

