Manuel Rosales y candidatos de oposición cerrarán campaña este viernes con una concentración en la 72

Este viernes, en la Calle 72 de Maracaibo, a partir de las 4:00 p.m., el gobernador Manuel Rosales Guerrero y los candidatos de la oposición encabezarán el acto “La Fuerza del Zulia”, como parte del cierre de campaña rumbo a las elecciones del 25 de mayo.

Nora Bracho, jefa de campaña en la región y candidata a la Asamblea Nacional, destacó que la Calle 72 con Av. 4 Bella Vista será el escenario para el acto de culminación de campaña de cara a los próximos comicios.

La también presidenta de la tolda azul señaló que, bajo el lema “El Zulia es la razón”, en esta concentración, a su juicio, la gran mayoría del pueblo zuliano reafirmará su compromiso con el voto como herramienta de cambio.

Asimismo, subrayó que esta jornada representa mucho más que el cierre de una campaña: Considera que se trata de una cruzada por el futuro del estado y del país. “Desde 2021, Manuel Rosales ha liderado, sin descanso, la recuperación del Zulia, sacando del abandono y la oscuridad el que se encontraba por indolentes administraciones del pasado. Hoy vemos resultados concretos en vialidad, educación, salud, tecnología, obras públicas y desarrollo social. Por eso, este 25 de mayo, el voto también será una forma de proteger lo que juntos hemos reconstruido y de abrirle paso a todo lo que aún está por venir”, afirmó.

