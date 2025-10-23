Marabinos “jalan el día” para ver a la Chinita este sábado: la Bajada ya se siente en el corazón de la ciudad

La cuenta regresiva casi termina. Este sábado 25 de octubre, Maracaibo vivirá uno de los momentos más esperados del año: la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del Zulia. Desde ya, miles de devotos se organizan para estar presentes en la Basílica Santuario, y muchos “jalan el día” para asegurar su lugar en esta cita con la fe.

La ceremonia está pautada para las 5:00 p. m., presidida por el párroco rector Pbro. Nedward Andrade, y marcará el inicio oficial de las fiestas patronales chiquinquireñas 2025. El retablo de la Virgen descenderá desde su nicho hasta el altar mayor, en medio de cantos, gaitas y oraciones que cada año conmueven a propios y visitantes.

Al finalizar la misa, se realizará el tradicional recorrido por las calles de la parroquia con la entrega de pasquines, en un gesto de anuncio popular que reafirma el vínculo entre la Virgen y su pueblo.

La ciudad se viste de fe, música y tradición. Maracaibo se prepara para recibir a su Madre con el corazón en alto y la promesa renovada de acompañarla en cada paso.

