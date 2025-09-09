Marabinos vivirán la la pasión vinotinto en pantallas gigantes

La Vinotinto juega este martes 9 de noviembre a las 7:30 PM (hora Venezuela) una ‘final’ ante su similar de Colombia en el estadio Monumental de Maturín.
El conjunto de Fernando "Bocha" Batista buscará el pase al repechaje y la fanaticada nacional alentará desde el inicio hasta el final del duelo.
Asimismo, los marabinos se encuentran "fiebrúos" por el llamado "partido más importante de la historia" y vivirán la la pasión vinotinto en pantallas gigantes.
Entre los lugares confirmados están:
- Complejo Deportivo Carmelo Urdaneta, parroquia Venancio Pulgar
- Campo Cardonal Norte, parroquia Idelfonso Vásquez
- Cancha Ezequiel Zamora, parroquia Francisco Eugenio Bustamante
- Cancha Torito Fernández, parroquia Antonio Borjas Romero
- Estacionamiento del Teatro Niños Cantores de Maracaibo
- Zona Gourmet del Sambil Maracaibo
- Sede de la alcaldía de San Francisco
- Urbanización Raúl Leoni, primera etapa
