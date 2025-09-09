Marabinos vivirán la la pasión vinotinto en pantallas gigantes

La Vinotinto juega este martes 9 de noviembre a las 7:30 PM (hora Venezuela) una ‘final’ ante su similar de Colombia en el estadio Monumental de Maturín.

El conjunto de Fernando "Bocha" Batista buscará el pase al repechaje y la fanaticada nacional alentará desde el inicio hasta el final del duelo.

Asimismo, los marabinos se encuentran "fiebrúos" por el llamado "partido más importante de la historia" y vivirán la la pasión vinotinto en pantallas gigantes.

Entre los lugares confirmados están:

Complejo Deportivo Carmelo Urdaneta, parroquia Venancio Pulgar

Campo Cardonal Norte, parroquia Idelfonso Vásquez

Cancha Ezequiel Zamora, parroquia Francisco Eugenio Bustamante

Cancha Torito Fernández, parroquia Antonio Borjas Romero

Estacionamiento del Teatro Niños Cantores de Maracaibo

Zona Gourmet del Sambil Maracaibo

Sede de la alcaldía de San Francisco

Urbanización Raúl Leoni, primera etapa

Noticia al Día