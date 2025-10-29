Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025

El máximo representante de la minería nacional enfatizó sobre la conciencia ecológica que tiene el nuevo modelo de esta actividad productiva: "Para tener algo mejor, nos enfocamos hacia el medio ambiente y la primera instrucción es poder realizar una minería ecológica, es por eso que el presidente ha impulsado el Plan Nacional de Reforestación"

Por Haroldo Manzanilla

Maracaibo celebra el Congreso Internacional del Carbón 2025
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Desde la ciudad de Maracaibo, el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, inauguró el primer Congreso Internacional del Carbón, un evento que representa una nueva posibilidad para el desarrollo de la economía venezolana, basada en la soberanía y la sostenibilidad de los recursos minerales del país.

Durante el acto inaugural, el ministro Silva estuvo acompañado por el gobernador del Zulia, Luis Caldera; el viceministro de Seguimiento y Control del Desarrollo Ecominero y presidente de Carbozulia, Luis Pérez; el viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, Alejandro Martínez; el alcalde del municipio Maracaibo, Giancarlo Di Martino; así como el presidente de la Corporación y Venezolana de Minería, G/D Rodolfo Marcos Torres; el presidente del INEA y Bolipuertos, CN. Germán Gómez Larez; embajadores y autoridades internacionales, nacionales y regionales.

El representante de la cartera de minera, manifestó su satisfacción por la realización de este congreso, que emergió de la clase trabajadora de Carbozulia, como una muestra de que no solo están comprometidos con la producción sino que establecen el destino de la empresa, porque “gracias al comandate Chávez, gracias al presidente, Nicolás Maduro se viene forjando un nuevo modelo de gestión donde el Poder Popular, representado en la clase trabajadora, es el que direcciona el destino de la empresa en general”.

El ministro destacó la labor valiosa que se viene haciendo desde los espacios de Carbozulia, expresando que se ha recuperando la producción en más de un 156 % en comparación al año pasado y la idea es seguir recuperando la empresa.

Labor ecológica

Durante su discurso, el máximo representante de la minería nacional enfatizó sobre la conciencia ecológica que tiene el nuevo modelo de esta actividad productiva: "Para tener algo mejor, nos enfocamos hacia el medio ambiente y la primera instrucción es poder realizar una minería ecológica, es por eso que el presidente ha impulsado el Plan Nacional de Reforestación".

Explicó que este plan busca recuperar más de 8 mil hectáreas en una primera etapa, pero la idea es de 50 mil hectáreas a nivel nacional, siendo el estado Zulia uno de las regiones seleccionadas para su desarrollo.

Ciclo de conferencias

En horas de la mañana se dio inicio al ciclo de ponencias como parte del programa formativo del congreso.

La primera ponencia del día, fue ofrecida por el viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, con el tema Retos y Perspectivas Actuales del Carbón en Venezuela, ¿es posible el desarrollo de la Carboquimica?.

Seguidamente la ingeniera química, Suher Yabroudi, expuso sobre su experiencias y estudios tocando el tema “Aportes de la Investigación aplicada en la gestión ambiental de la industria carbonifera”.

Por su parte, el geólogo Eligio González, expuso al público presente las potenciales presente en la Cuenca Carbonífera de Falcón.

Con información de Prensa Minería

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estudiantes de LUZ protestan por falta de comedor

El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, César Piña declaró para Noticia al Día en representación del estudiantado. "Hoy protagonizamos una protesta pacífica, para exigir y exhortar a las autoridades competentes a que nos atiendan nuestras necesidades como estudiantes", puntualizó.
Al Dia

Hidrolago mejoró caudal del servicio en cuatro comunidades marabinas

Harry Phillips, supervisor de la gerencia de operaciones de Hidrolago, anunció que el proyecto beneficiará a zonas como Isla Dorada, Lago Mar Beach, el Complejo de la Policía Sanipez y el sector Sol y Sombra.
Servicio Público

Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

La familia se encuentra movilizada en la búsqueda de apoyo económico ante los elevados costos médicos. En este momento crítico, se apela al espíritu solidario de la colectividad ciudadana para brindar respaldo.
Al Dia

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Durante la madrugada siguiente al asalto, los propios vecinos de la favela Vila Cruzeiro localizaron al menos 70 cadáveres adicionales en un bosque cercano.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025