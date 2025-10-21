Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Maracaibo celebró el 9no Aniversario de la Declaratoria del Baile de la Burriquita como Patrimonio Cultural de Venezuela

La actividad reunió a 35 burriquitas provenientes de los municipios Mara, Cabimas, San Francisco y Maracaibo.

Por Ernestina García

Maracaibo celebró el 9no Aniversario de la Declaratoria del Baile de la Burriquita como Patrimonio Cultural de Venezuela
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el marco del 9no aniversario de la Declaratoria Nacional del Baile de la Burriquita como Patrimonio Cultural de Venezuela, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de su dirección de Cultura, en articulación con el Gabinete Cultural del estado Zulia y el Movimiento de Burras y Baurriquitas Tradicionales "Sol Zuliano", llevó a cabo un colorido pasacalle alrededor de la sede municipal.

En este espacio de alegría y reafirmación de la identidad nacional, se da cumplimiento a las políticas en materia cultural del Gobierno Bolivariano con la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, impulsadas por el ministro del Poder Popular para la Cultura, la Secretaría de Cultura del estado Zulia y Alcaldía Bolivariana de Maracaibo con el alcalde Giancarlo Di Martino.

La actividad reunió a 35 burriquitas provenientes de los municipios Mara, Cabimas, San Francisco y Maracaibo, quienes, con sus trajes tradicionales, música y alegría, rindieron homenaje a esta expresión cultural que forma parte del alma festiva del pueblo venezolano.

El evento contó con la participación del Movimiento de Burras y Burriquitas Tradicionales “Sol Zuliano”, quienes protagonizaron un animado pasacalle que recorrió las principales calles del casco central; así como la presencia de cultores, comunidad y autoridades locales, quienes reafirmaron el compromiso de preservar y difundir esta manifestación que representa la diversidad y el mestizaje de nuestras raíces.

El desfile partió frente al edificio municipal de la alcaldía, pasó por el Consejo Legislativo y la Gobernación del estado Zulia, y culminó con una colorida presentación en la Plaza Bolívar, donde las burriquitas danzaron entre aplausos y cantos populares.

Este recorrido por el Centro Histórico contó con el acompañamiento del Sub Secretario de Cultura del estado Zulia, José Uribe, representantes de la Cámara Municipal de Maracaibo y del Coordinador de la Misión Cultura en el Zulia Ángelo Arguello.

El baile de la Burriquita, caracterizado por su colorido traje —una estructura en forma de burra adornada con faldas vistosas, trenzas y sombrero de cogollo—, combina música de parranda, canto y pantomima. En cada salto y cabriola, el ejecutante imita con gracia los movimientos del animal, contagiando al público con su ritmo festivo.

Haydee González, coordinadora del movimiento de Burras y Burriquitas Sol Zuliano, expresó: "La burriquita es más que una danza; es identidad, resistencia y alegría. Hoy celebramos no solo su declaratoria, sino el amor que cada cultor pone en mantener viva esta tradición".

Ramón Colina: “reafirmamos la paz y nuestra identidad nacional”

Por su parte, el director (e) de Cultura de la alcaldía bolivariana de Maracaibo, Ramón Colina, destacó que "desde la Alcaldía seguimos impulsando espacios para el encuentro cultural, reconociendo el valor de nuestras manifestaciones populares y el trabajo incansable de nuestros cultores".

Colina resaltó que esta conmemoración “forma parte de la reafirmación de la identidad nacional y de lo nuestro”. Subrayó además que el baile de la Burriquita “nos alegra con su ritmo” y representa una expresión viva del pueblo venezolano, que busca la paz a través de la cultura.

Destacó que esta iniciativa se enmarca en las políticas culturales del Gobierno Bolivariano, con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el gabinete cultural del estado Zulia, el alcalde Giancarlo Di Martino, el gobernador Luis Caldera y la Secretaría de Cultura.

“El poder popular de la cultura fue protagonista en esta jornada. Seguiremos llevando a cabo actividades de la mano con el pueblo, promoviendo la tradición y el sentido de pertenencia”, afirmó Colina.

Misión Cultura

Durante el evento, Zuli Campos, animadora de la Misión Cultura Corazón Adentro, ofreció una perspectiva histórica sobre el baile. Explicó que la Burriquita tiene raíces que se remontan a la época romana y que, tras su paso por España, llegó a Venezuela durante la colonización. “Este baile ingresó por la isla de Cubagua y se extendió hacia el oriente del país. Hoy, gracias al reconocimiento como patrimonio cultural, ha llegado también a regiones como el Zulia, Táchira y Mérida”, comentó.

Por su parte, Nely Colmenares, cultora de la parroquia Coquivacoa y miembro de la Misión Cultura desde hace 12 años, calificó el evento como “algo espectacular”. “Estamos visibilizando la cultura popular venezolana, que antes estaba invisibilizada. Este aniversario demuestra que nuestras tradiciones siguen vivas gracias al apoyo del gobierno nacional”, expresó emocionada.

Mirla Reyes, integrante del movimiento “Sol Zuliano”, también destacó la importancia del encuentro. “Este noveno aniversario no solo celebra una fecha, sino la esencia de nuestra tradición. Las burras y burriquitas representan el corazón del pueblo, su alegría y su creatividad”, dijo mientras se preparaba para su presentación final en la Plaza Bolívar.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo/Dirección de Cultura

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sacerdotes zulianos se reúnen con Monseñor Edgar Peña Parra en el Vaticano

Sacerdotes zulianos se reúnen con Monseñor Edgar Peña Parra en el Vaticano

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sexagenario le ofreció 500 bolívares a una niña para tener relaciones sexuales en Mercasur

Sexagenario le ofreció 500 bolívares a una niña para tener relaciones sexuales en Mercasur

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Noticias Relacionadas

Nacionales

Lluvias nocturnas provocan caída de árboles y deslizamientos en Valera

Las inspecciones se extendieron a Bajada del Río, La Floresta y Las Pulgas, con atención inmediata por parte de los funcionarios
Nacionales

Lluvias nocturnas provocan caída de árboles y deslizamientos en Valera

Las inspecciones se extendieron a Bajada del Río, La Floresta y Las Pulgas, con atención inmediata por parte de los funcionarios
Entretenimiento

Netflix aumentó su beneficio neto en un 25 % en el tercer trimestre de 2025

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a 33.132 millones de dólares, un 15,2 % más
Nacionales

Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo en honor a la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández

La propuesta fue presentada por el diputado Nicolás Maduro Guerra

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025