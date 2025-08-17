Maracaibo de noche se rinde ante el patinaje de Karim Núñez

Maracaibo.- Las noches marabinas se iluminan con Karim Núñez, una joven maracucha que ha llamado la atención en redes sociales por recorrer las calles de la ciudad patinando. Con sus patines, se desplaza por avenidas y esquinas mientras muestra su talento en el roller y su pasión por la actividad física.

Karim forma parte de un grupo de amigos aficionados al patinaje y, además de compartir sus rutinas nocturnas, crea contenido digital y es imagen de marcas locales. Su estilo y belleza en redes han hecho que algunos jóvenes la sigan y se inspiren a unirse al roller.

Combina su pasión por el deporte con su vida activa y saludable, pues también le fascina el gym para mantenerse en forma.

Cada salida nocturna de estos jóvenes sobre ruedas se ha convertido en una oportunidad para mostrar que en Maracaibo también se lleva el arte del patinaje urbano y el deporte a otro nivel. Recorren la ciudad durante la noche, aprovechando calles como la 72, El Milagro y La Lago para practicar y mostrar sus maniobras magistrales.

A principios del 2000, la plaza de la República era el epicentro del patinaje. Un club de roller se reunían ahí para patinar y demostrar destrezas por esta disciplina. Hoy en día existen espacios como el Parque Ana María Campos y la Vereda del Lago a donde van otros patinadores a recrearse.

Además de diversión y estilo, el patinaje aporta numerosos beneficios. Mantenerse sobre ruedas fortalece el corazón, tonifica músculos de piernas, glúteos y abdomen, y mejora el equilibrio y la coordinación. También ayuda a quemar calorías, aumentar la flexibilidad y reducir el estrés. Para quienes lo practican en grupo, como Karim Núñez y su club, el roller fomenta la socialización, la confianza y la autoestima, convirtiéndose en un deporte que combina actividad física, bienestar mental y expresión urbana.

