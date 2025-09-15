Con motivo a los 496 años de la ciudad, La Cámara Zuliana de Turismo del Estado Zulia (Caturzulia) realizó una rueda de prensa este lunes 15 de septiembre en las instalaciones del Hotel el Paseo para dar a conocer la programación en el marco del día mundial del turismo, con un evento que marcará un antes y un después en la historia de la ciudad.

Incluye el porgrama la realización de dos conferencias:, una titulada "Maracaibo hacia la primera ciudad de Venezuela”, cuya cita está prevista para el próximo lunes 22 de septiembre a las 7:00 pm en las instalaciones del Teatro Baralt, con la asistencia de empresarios, estudiantes, líderes gremiales, ciudadanos y público general que se sienten comprometidos con el desarrollo turístico y urbano del estado.

El presidente de Caturzulia, Jorge Rincón junto a Jorge Perfetti,1er. Vicepresidente); Juan Urdaneta 2do. Vicepresidente, Directora María Gabriela Molero y Efraín Rincón, uno de los dos conferencistas invitados a conformar el panel desde donde respondieron las inquietudes de los representantes de los medios de comunicación en materia turística regional.

El conferencista y speaker internacional, Juan Francisco Retali, autor de Tiendas que Enamoran y especialista en experiencia del cliente, compartirá su innovadora propuesta de “experiencia de cercanía”, que transforma el comercio y el espacio público en motores de conexión emocional, eficiencia y sostenibilidad.

Por su parte, el politólogo Efraín Rincón Marroquín, creador del proyecto Maracaibo en Datos y presidente de la Fundación Maracaibo 500 dictará: “Maracaibo la ciudad que soñamos”, Con más de 38 años de experiencia en marketing y opinión pública, Rincón presentará un diagnóstico estratégico basado en cifras reales, que revela el pulso de la ciudad y propone rutas concretas hacia su transformación.

Es una oportunidad para el gremio turístico y empresarial ya que representa una plataforma estratégica para los empresarios del sector turístico, quienes encontrarán herramientas para innovar y conectar con sus públicos, así como para los estudiantes y profesionales que buscan comprender y participar activamente en la evolución de su ciudad.

Un llamado a la acción colectiva

La Cámara Zuliana de Turismo reafirma su compromiso con el desarrollo del estado y hace un llamado a la unión del gremio, la academia y la ciudadanía para construir un futuro próspero. “Cada entrada adquirida es una inversión directa en los proyectos que Caturzulia impulsa para fortalecer el turismo regional y posicionar a Maracaibo como la primera ciudad de Venezuela en experiencia, infraestructura y visión compartida”, destacó Jorge Rincón durante la convocatoria.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse a través del número 0412 6473792 o al correo electrónico [email protected].

Boletín de prensa/ Fotos: Cortesía