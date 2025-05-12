Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Maracaibo Jazz Fest culminó con una apoteósica sesión rumbo al 2026

Jesús Lombardi Boscán, director del Teatro Baralt, alentó esta feliz iniciativa de la Compañía Jazz Baralt

Por Noticia al Dia

Maracaibo Jazz Fest culminó con una apoteósica sesión rumbo al 2026
Juan Ordóñez y Gabriel Torres, de Evil’s Blues. Foto: Jadelin Terán
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Se mueve. Dentro de vos mismo. La música moviliza tu corazón y tus neuronas. Hay una sensación de plenitud y regocijo. Única y grandiosa. Mientras la Big Band, conducida por el talentoso Rafael Chacín, cerraba la primera edición, 2025, del Maracaibo Jazz Festival, en el Teatro Baralt, el pasado jueves 8 de marzo, supimos que algo muy grande para esta ciudad apenas estaba comenzando.

Lenín Nieto, director de Jazz Baralt y creador del Maracaibo Jazz Festival. Foto: Jadelin Terán

Un esfuerzo extraordinario de logística, producción y concreción, tanto a nivel artístico como técnico, caracterizó este esperanzador milagro que Lenín Nieto, junto con los Pachín Brothers, gestó ahí, en el mágico edificio de la esquina de la 5 con Venezuela.

Jesús Lombardi Boscán, director del Teatro Baralt, alentó esta feliz iniciativa de la Compañía Jazz Baralt, la cual concitó a ocho notables instituciones consagradas al ejercicio serio y coherente del “arte de la influencia” en nuestra muy musical urbe.

Gregorio Montiel Cupello, hijo ilustre de ella, de nuestra aldea jazzística, digo, resaltaba la enorme fortaleza que para cualquier ciudad representa tener una fiesta musical de primer nivel, como la que disfrutamos durante dos días: Descritos, Vuelo 432, The Broducers, Avariano Band, Trío Devil Blues, así como la Big Band Maracaibo y los Pachín Brothers, movieron el espíritu y el ánima de quienes tuvieron la oportunidad histórica de presenciar una fiesta cuya entrada jamás podría costear el enorme esfuerzo desplegado. Aquí viene la noticia que me interesa:

La segunda edición, digo, Maracaibo Jazz Fest 2026 ya cuece las habas de la nobleza para organizar esa próxima fiesta. Todos deberíamos enrolarnos en esta causa artística de primer mundo. Leamos a Lenín Nieto: “Todo esto ha sido posible merced a la participación directa de nuestros patrocinantes y aliados. Empresarios, instituciones educativas, artistas y profesionales con visión y voluntad de ayuda al desarrollo de Maracaibo. Tales como Flow Control de Venezuela, Lilian Spa, World Músic (casa de los músicos de Maracaibo, tienda y Academia), el Instituto Venezolano de Lenguas IVL, Your Kingdom Músic (Academia Músical), la Clínica Sucre, el Ministerio de Cultura, Isabela Redman, Gustavo Baptista, Bibas Café, el fotógrafo Ivan Ocando, Zolstice Agencia de Fotografías, Mestizo Cine, Gianfranco Copello Visual Art, Venus Creativos, Instituto Venezolano de Lenguas y Bro Gastro Bar.

Rafael Chacín, Lenín Nieto, Jesús Lombardi y la cumpleañera Goya Sumoza. Foto: Jadelin Terán

En este último espacio nacieron los ya indispensables Jam, cada miércoles, 87 hasta ahora en total, cuando los músicos de esta ciudad se congregan para recrear su arte maravilloso. Nuestra bienamada colega Ella Sumoza, digo, Sarah Vaugn Somoza, digo Billie Holliday Sumoza, quiero decir, Goya, quien esa noche cumplía años y entonces fue lindo cuando la Big Band, de quien es su Presentadora Oficial, le obsequió uno de los momentos más emotivos del MJF…

296 músicos en total dedicaron durante las sendas veladas del Maracaibo Jazz Fest, en nuestro ilustre Teatro de Teatros. En el cierre pudimos disfrutar de nuevo del macerado talento de nuestro “Máster Blues”, el guitarrista Gabriel Torres Ferrari, quien junto con el baterista Mauro Pérez y el bajista Juan Ordóñez, digo,Trío Devil Blues, nos instigaron esos movimientos del alma, con música muy hecha por ellos, como Palmarejo Blues, Mal de Páramo, entre otros temas.

Ana Sofía Morales, directora de la Ana Sofía Jazz Band, no pudo actuar por problemas físicos, pero ello no fue óbice para que dijese unas palabras sobre la presencia de la Mujer en el campo del jazz. Después, ella despidió con sumo afecto a César González, su guitarrista, quien emprenderá nuevos caminos musicales.

Los Pachín estuvieron increíbles, a pesar del malévolo efecto que sobre la configuración del sonido tuvo un insólito apagón de diez minutos que alteró la normalidad de la velada. Ellos iniciaron tocando el “Tipatina’s”, de Mike Stern; después se lucieron con una versión exquisita de Maracaibo en la noche, con arreglos de Lenín Nieto. La rumba apenas comenzaba, de la mano de Lorenzo Hansen, nuestro increíble “Pachín”, el multiplicado percusionista Peter Botfalusi; Miguel Iriarte y Juan Moreno, en los metales, además de Geyder Colmenares, en la flauta y el teclado de Américo Zambrano, además del notable vibrafonista, Reinaldo Ocando, quien también es el baterista de la Big Band.

Entonces entró El Duende de Paola Nava, bailadora de fina estampa, para bailar la Armando’s Rhumba, de Chick Corea. Así debutó la danza en un festival de jazz que apunta a desarrollarse como una fusión integral de todas las artes. Sonó entonces este Pajarillo Azul, joropo fusión de amplia gama rítmica y creativa. Alma y cerebro del MJF 2025, hay mucho que esperar de estos músicos.

La Big Band es una escuela por naturaleza. Casi y todos los músicos inteligentes de esta ciudad anhelan llegar a tocar con ella. 22 de ellos. En especial, durante una sesión tan vibrante como lo fue la del cierre del MJF 2026.

Aprovechando el apagón, bajé a la Sala Baja “Sergio Antillano”, para beberme una cerveza y entonces sentí al espíritu de Alejo Carpentier susurrándome detalles del jazz como música de expandidas alas: “Veamos  algunos de sus títulos: Piano rag music, Rag-time para once instrumentos y el rag-time de La his­toria del soldado, de Stravinsky; Tres rag caprices y La creación del mundo, de Darius Milhaud; Concertino, de Honegger; parte del Concierto para piano y orquesta, de Ravel, sin olvidar el rag-time de El niño y los sortilegios; Mahogany y Los siete pe­cados capitales, de Kurt Weill; la Suite 1922 (final) de Paul Hindemith: Johnny dirige el baile (ópera) de Ernst Krenek; el rag-time de Parada, de Erik Satie: varios fragmentos de Las corzas de Francis Poulenc; Rascacielos (ballet) de John Alden Carpenter,(ballet); el concertante para jazz-band y orquesta que aparece en el drama lírico Lulú de Alban Berg… Esto sin hablar de obras donde la influencia del jazz se ha manifestado de manera menos directa, aunque sea evidente su presencia en el tratamiento de los instrumentos solistas «por secciones» como en una jam session de Harlem: el Concertino de Frank Martín es un buen ejemplo de ello. También habría que citar el magistral Ebony concerto, también de Igor Stravinsky, que cobra el alcance de un manifiesto —aunque si pensáramos en obras directamente concebidas «dentro» del espíritu del jazz, como Porgy and Bess, la lista se haría interminable…”.
Por esto, el Maracaibo Jazz Festival 2026 promete ser desde ya una experiencia que te mueve y remueve.

¡Salud!

Reinaldo Ocando, xilofonista y baterista de la Big Band Maracaibo. Foto: Jadelin Terán
Paola Nava demostró con Pachín Brothers que el jazz es puro duende. Foto: Jadelin Terán
Rafael Chacín es un músico fuera de lote. Foto: Jadelin Terán
Gratísima sonoridad posee nuestra Big Band. Foto: Jadelin Terán


Alexis Blanco / Noticia al Día

Fotos: Jadelin Terán

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Día Mundial del Peatón:

Día Mundial del Peatón: "Pase, adelante

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Sucesos

Cae abatido peligroso antisocial en enfrentamiento con policías en la COL

Fuentes policiales informaron de manera extraoficial que el careo ocurrió en una zona enmontada en el poblado Ceuta, parroquia Rafael Urdaneta, mientras una comisión del referido organismo efectuaba labores de rutina. "Vitico" y otros cinco antisociales huyeron al percatarse de las autoridades.

Al Dia

Exmiss Venezuela Carmen María Montiel formalizó su candidatura al Congreso en EEUU por el partido Republicano

Descendiente de españoles Carmen María Montiel Ávila nació en Maracaibo el 19 de diciembre de 1964. Es candidata por Texas.
Al Dia

Reportan varias familias damnificadas tras desborde de ríos Aragua y Chiquito en Monagas

El gobernador de la entidad, Ernesto Luna precisó que la crecida de los ríos Aragua y Chiquito perjudicó a más de 24 familias.
Principal

Día Mundial del Peatón: "Pase, adelante

El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025