Maracaibo se adelanta a la Navidad pa’ aprovechar las ofertas

Aunque el calendario aún no marca la fecha oficial, Maracaibo ya respira el espíritu navideño. Cada vez son más las familias que deciden adelantar sus preparativos, combinando organización y entusiasmo para que la temporada más esperada del año se viva sin estrés ni contratiempos.

Esta estrategia busca evitar las aglomeraciones y la incertidumbre de última hora, pues, como señalan los ciudadanos, es mejor comprar los artículos navideños antes de que "agarre todo junto" o surjan imprevistos. La planificación incluye desde los regalos para los niños hasta la infaltable comida de la cena navideña.

Los preparativos no se limitan únicamente a la logística, sino que giran en torno al sentido profundo de la festividad. Los hogares buscan ambientarse con decoraciones, pintura y luces para disfrutar de la época más feliz en familia.

Es un momento crucial en el que se actualizan adornos como el arbolito de Navidad y el Nacimiento del Niño Jesús, además de asegurarse de contar con los platos típicos que facilitan el reencuentro de todos, incluso de quienes se encuentran fuera de la ciudad.

Precios de la decoración navideña en Maracaibo

Decorar los hogares en Maracaibo se adapta a diversos presupuestos para que nadie se quede sin su espíritu navideño. Los elementos esenciales, como las bambalinas, se encuentran en un rango de precios que va desde $2,80 hasta $3,70 dólares. Para el toque final del arbolito, las cintas decorativas están disponibles a un costo accesible de $1,50 dólares.

La iluminación es fundamental y los precios son tentadores: las luces navideñas de 10 metros se pueden adquirir por tan solo $2 dólares. Por su parte, los arbolitos de Navidad, protagonistas de la decoración, presentan una variación de precios que va desde $25 hasta $150 dólares, permitiendo a cada familia elegir según sus posibilidades en esta hermosa época para decorar.

José Montiel / Pasante

Cámara: Leila González

Noticia al Día