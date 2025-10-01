Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Maracaibo se Ilumina: Gobernación inicia el Plan de 100 km en 100 días de gestión

El Plan de Iluminación Vial de la Gobernación del Zulia, con el respaldo del Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro…

Por Ernestina García

Maracaibo se Ilumina: Gobernación inicia el Plan de 100 km en 100 días de gestión
El Plan de Iluminación Vial de la Gobernación del Zulia, con el respaldo del Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro y ejecutado en conjunto con Corpoelec, ha transformado el tránsito nocturno en Maracaibo, recuperando la visibilidad y seguridad en sus principales arterias viales.

A la fecha, la labor reporta casi 100 kilómetros de vías completamente alumbradas, un logro enmarcado en la política prioritaria del gobernador Luis Caldera de devolver el brillo a la capital zuliana.

El secretario de Asuntos Eléctricos, Rafael Colmenárez, destacó que el compromiso adquirido por el gobernador Caldera para sus primeros 100 días de gestión, se está materializando en beneficio de conductores y transeúntes, especialmente ante la cercanía de la temporada navideña.

Hasta el momento, nueve avenidas principales suman 73 kilómetros de vías totalmente alumbradas con la instalación de nuevas luminarias de alta eficiencia: Guajira, Universidad, Fuerzas Armadas, El Milagro, Milagro Norte, Padilla, Manuel Belloso y las Circunvalaciones 1 y 2.

Próxima fase: El anillo vial metropolitano

El Plan avanza rápidamente para alcanzar los 100 kilómetros y consolidar un anillo vial metropolitano seguro y completamente iluminado.

Actualmente, cuatro importantes corredores se encuentran en fase de ejecución, sumando 18 kilómetros adicionales: Sabaneta, La Limpia, Las Delicias y la Circunvalación 3.

El secretario Colmenárez anunció que la meta es rehabilitar la iluminación en 13 vías adicionales, lo que fortalecerá la red de seguridad vial nocturna.

Así, el Plan de Iluminación Vial de Maracaibo contempla en los próximos días iniciar trabajos en Bella Vista, Libertador, Pomona y Haticos por arriba; en las arterias Panamericano-Villa Baralt, La Curva-El Muro, El Muro-Los Tres Locos, El Muro–Capi y El Muro-Circunvalación 3; también en los corredores Luis Hómez, Las Peonías, Cuatricentenario-Los Bucares y la vía 148 (Km 4-Mercamara).

Finalmente, Colmenárez reiteró que el Plan, con apoyo intergubernamental, ya se extiende a otros municipios, arterias y troncales de la región, buscando garantizar recorridos iluminados y unas navidades seguras para todos los zulianos.

Noticia al Día/Nota de prensa

