Maracaibo se llena de aroma: Llega la primera Fiesta Zuliana del Café

Este jueves 19 de junio, Nelson Castillo y Georgina Montillo visitaron a NAD, para informarles a los marabinos que tendrán una cita con el mejor café de la región, durante la primera edición de la Fiesta Zuliana del Café, un evento organizado por la Gobernación del estado Zulia y la Biblioteca Pública del Estado, junto a marcas aliadas y productores regionales.

El encuentro se realizará el viernes 20 de junio, en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, en el salón Catatumbo, desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con entrada totalmente libre para todo público.

Además de ser una vitrina para el café de especialidad y las marcas zulianas, la jornada será escenario del Campeonato Regional de Aeropress Zulia 2025, que celebrará su quinta edición en la región. En esta competencia, los baristas participantes deberán preparar su mejor versión de café utilizando el método Aeropress, con las mismas cantidades de grano, agua y utensilios, pero aplicando técnicas y tiempos propios.

Georgina Montilla, actual campeona nacional de barismo y primera mujer venezolana en alcanzar ese título, estará presente como jueza oficial del campeonato.

Montilla, quien representará a Venezuela en octubre en el Campeonato Mundial de Barismo en Milán, compartió su entusiasmo por participar en este evento regional. “Me emociona ver cómo en cada rincón del país crece la cultura del café, y cómo se abren espacios como este para la formación y encuentro de talentos”, expresó.

Nelson Castillo, uno de los participantes de la jornada y ganador de Caracas Quiere Café 2022, destacó que el campeonato es mucho más que una competencia: “Es una fiesta entre apasionados del café. Una oportunidad para compartir, aprender y disfrutar de la cultura cafetera zuliana”, dijo.

Premios, exposiciones de arte y más

La programación incluirá degustaciones gratuitas, venta de productos, stands comerciales, exposiciones de arte, actividades culturales, música en vivo y espacios recreativos para toda la familia. Entre las marcas presentes se cuentan Pergamino Café, San Simón, SNO y Bits Nation.

Los tres primeros lugares del campeonato regional clasificarán al Campeonato Nacional de Aeropress, que se celebrará próximamente en Caracas, donde se elegirá al representante de Venezuela para el campeonato mundial en Corea del Sur.

La invitación es abierta a toda la comunidad zuliana y visitantes, quienes podrán disfrutar de una jornada cargada de sabor, tradición, cultura y buena compañía.

Noticia al Día

Texto: Genassir León

Fotos y Videos: Bleidys Sanchez