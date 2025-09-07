Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

La reconocida cantante española Rocío Dúrcal protagonizó hace 30 años una de las presentaciones más memorables en la historia del Festival de la Orquídea, celebrado en la llamada Plaza de Toros de Maracaibo en el año 1995. Su actuación, cargada de emoción y talento, fue ovacionada por miles de asistentes que se dieron cita para rendir homenaje a una de las voces más queridas de la música latina.

Durante su participación, Dúrcal interpretó temas emblemáticos como “Amor Eterno” y “Costumbres”, generando una conexión profunda con el público venezolano. Su entrega artística fue reconocida con la Orquídea de Platino, anunciada por el presentador zuliano Gilberto Correa, quien expresó que la orquídea obtenida representa el máximo galardón del festival, en reconocimiento a su trayectoria y al cariño que siempre mostró por Venezuela.

Fragmentos de su actuación han sido recuperados en diversas plataformas digitales, donde se puede apreciar la intensidad de su interpretación y el fervor del público.

Noticia al Día / Con información de Siempre Mi Maracaibo