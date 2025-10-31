Viernes 31 de octubre de 2025
Maracaibo sería la tercera ciudad "más cara" del país: Según último estudio de Ecoanalítica

El representante de la firma Ecoanalítica, Julio Rodríguez. comentó que el estudio realizado a mediados de este año reveló que más de un 85 % de las operaciones se realizan en bolívares y agregó que los venezolanos prefieren "guardar" las divisas para mantener su poder adquisitivo.

Por Candy Valbuena

Maracaibo sería la tercera ciudad
Vista panorámica de Maracaibo. Foto: Agencias
El último estudio realizado por la firma Ecoanalítica en 47 localidades del país, arrojó que Caracas es la ciudad "más cara" para vivir y se requieren alrededor de 622 dólares para cubrir los gastos básicos, alquiler, transporte, servicios públicos y canasta básica, según informó el economista de la firma, Julio Rodríguez.

"Le siguen Lechería, Maracaibo, Valencia y Maracay con un costo mayor a 500 dólares", dijo. Asimismo, aseveró que la ciudad de Guasdualito en Apure es la más económica para vivir en términos de vivienda y alimentos.

En entrevista concedida a Unión Radio afirmó que entre las ciudades la mayor diferencia se observa en el costo de los alquileres de viviendas.

"Lechería presenta el costo de alquiler más alto que es de 450 dólares, sin embargo, en Caracas se ven de alguna manera estos alquileres heterogéneos", agregó.

Rodríguez precisó que el costo de los alquileres de un espacio de 40 o 50 metros cuadrados en el municipio Chacao es de 800 dólares, Baruta $800, El Hatillo $794 y en las zonas del Libertador ronda entre 300 y 400 dólares.

Usan bolívares y guardan dólares

El economista comentó que el estudio realizado a mediados de este año reveló que más de un 85 % de las operaciones se realizan en bolívares y agregó que los venezolanos prefieren "guardar" las divisas para mantener su poder adquisitivo.

Noticia al Día/Con información de UR

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

Austin Reaves se viste de héroe en triunfo de los Lakers

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

Renuncia Director Nacional del Comando Socialista Pedro Camejo 200

Azulejos y Dodgers definen el destino de la Serie Mundial en Toronto

Detenidas 16 personas en México por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown ocurrido en septiembre

Mbappé recibe la Bota de Oro:

Palmeiras logró una remontada heroica y se medirá a Flamengo en la final de Copa Libertadores

Johnny Depp donó 65 mil dólares para reconstruir Centro Musical Destruido por las inundaciones en España

Flamengo se metió en la final de La Copa Libertadores

Murió de un infarto Floyd Roger Myers Jr., actor de ‘El príncipe del rap’

Cardenales remonta ante Tigres en Barquisimeto

Tiburones hizo sonar la samba en el Universitario

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Falleció a los 54 años la actriz y modelo Hilda Fuenmayor, recordada por su papel en Radio Rochela

Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

¡El rumbón que hizo historia!: Cardenales del Éxito revive la boda de Daniel Alvarado y Enma Rabe, cuando el novio cantó “El Negrito Fullero” y hasta Danielita bailó gaita

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

La UJGH y líderes empresariales definen la

Los tratos inhumanos contra los niños detenidos por el ICE

Univision Noticias revisó cerca de 60 testimonios reunidos por organizaciones civiles que sustentan la defensa judicial del Acuerdo Flores, que desde 1997 fija estándares mínimos para el trato de menores bajo custodia del gobierno, incluyendo acceso a educación, recreación, alimentación y límites al tiempo de detención
"Así se coloniza un planeta": La expansión del espíritu zuliano por el mundo

El video se ha interpretado como una muestra de cómo el gentilicio maracucho no solo se hereda, sino que se lleva con orgullo

Gobierno solicita al TSJ anular nacionalidad venezolana de Yon Goicoechea

El Ministerio señaló que esta acción responde al llamado público realizado por Goicoechea para solicitar la intervención de fuerzas extranjeras en el país
Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo

Está ubicado en el sótano del Centro Comercial Costa Verde, en la Avenida Bella Vista.

