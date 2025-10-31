El último estudio realizado por la firma Ecoanalítica en 47 localidades del país, arrojó que Caracas es la ciudad "más cara" para vivir y se requieren alrededor de 622 dólares para cubrir los gastos básicos, alquiler, transporte, servicios públicos y canasta básica, según informó el economista de la firma, Julio Rodríguez.

"Le siguen Lechería, Maracaibo, Valencia y Maracay con un costo mayor a 500 dólares", dijo. Asimismo, aseveró que la ciudad de Guasdualito en Apure es la más económica para vivir en términos de vivienda y alimentos.

En entrevista concedida a Unión Radio afirmó que entre las ciudades la mayor diferencia se observa en el costo de los alquileres de viviendas.

"Lechería presenta el costo de alquiler más alto que es de 450 dólares, sin embargo, en Caracas se ven de alguna manera estos alquileres heterogéneos", agregó.

Rodríguez precisó que el costo de los alquileres de un espacio de 40 o 50 metros cuadrados en el municipio Chacao es de 800 dólares, Baruta $800, El Hatillo $794 y en las zonas del Libertador ronda entre 300 y 400 dólares.

Usan bolívares y guardan dólares

El economista comentó que el estudio realizado a mediados de este año reveló que más de un 85 % de las operaciones se realizan en bolívares y agregó que los venezolanos prefieren "guardar" las divisas para mantener su poder adquisitivo.

