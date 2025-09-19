Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.

Por Javier Sanchez

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los maracuchos no se dejan vencer por los problemas, sino que los enfrentan con una actitud positiva, con una capacidad de adaptarse, recuperarse de la adversidad, el trauma, o el estrés significativo, que le permite salir fortalecido sin cambiar sus principios fundamentales. Tienen una actitud resiliente y humorística ante las adversidades, utilizando el ingenio y la alegría para sobrellevar las dificultades propias de la región.

Esta característica se manifiesta en su lenguaje coloquial y en la forma de expresar sus vivencias, encontrando la comicidad incluso en las situaciones más complicadas,como el caso de este señor en el centro de la ciudad, que enfrenta la inundación en pleno aguacero festejando la situación a carcajadas pese a que literalmente "tiene el agua al cuello".

Para este personaje el humor se convierte en una herramienta que alivia el malestar y ayuda a encontrar una salida a las situaciones difíciles. Una forma de afrontar la vida en un rasgo distintivo de la cultura marabina, marcada por un lenguaje y expresiones únicas.

Su capacidad de reírse de sí mismo refleja una actitud desenfadada para afrontar la vida, encontrar el lado cómico en las situaciones cotidianas e incluso en sus propios errores o particularidades culturales., tal como lo demuestra este buhonero que recogió sus macundales, subio los pies en una caja en pleno aguacero hasta esperar que bajaran las aguas en medio de risotadas de compañeros y transeuntes.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

Preparan ley para la regulación del uso de motocicletas en el Zulia

Atletas rusos y bielorrusos competirán como

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

Batista tras su salida de la Vinotinto: “Todavía con ese luto deportivo”

Batista tras su salida de la Vinotinto: “Todavía con ese luto deportivo”

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Cuál fue el incidente entre Bárbara Palacios e Inés María Calero la noche más linda de 1987

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

El humor maracucho suele hacer reír por su espontaneidad y su toque de picardía, que se refleja en su forma de ser y ocurrencias.
Al Dia

Nubes grises anuncian que caerá palo de agua en Maracaibo la tarde de este 19-Sept

La tarde de este viernes 19 de septiembre, nubes grises y una temperatura sofocante anuncian que caerá un palo de…
Al Dia

Son Amanecer: talentazo zuliano que busca apoyo para el Festival Nacional de Coros

Especializados en música latinoamericana, la agrupación coral se prepara para el festival nacional de coros con prácticas diarias. La agrupación se encuentra en búsqueda de ayuda para asistir al evento, ya que no tiene los medios para transportarse.
Al Dia

¿La intimidad es el problema? Científicos investigan a las personas asexuales

Con información de más de 400,000 residentes del Reino Unido y 13,500 residentes australianos, los investigadores desarrollan las asociaciones entre "la asexualidad y los genes, el entorno social y varios rasgos físicos, cognitivos, de personalidad y de salud mental".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025