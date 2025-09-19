Maracucho en apuros: Con su humor alivia el malestar en pleno aguacero

Los maracuchos no se dejan vencer por los problemas, sino que los enfrentan con una actitud positiva, con una capacidad de adaptarse, recuperarse de la adversidad, el trauma, o el estrés significativo, que le permite salir fortalecido sin cambiar sus principios fundamentales. Tienen una actitud resiliente y humorística ante las adversidades, utilizando el ingenio y la alegría para sobrellevar las dificultades propias de la región.

Esta característica se manifiesta en su lenguaje coloquial y en la forma de expresar sus vivencias, encontrando la comicidad incluso en las situaciones más complicadas,como el caso de este señor en el centro de la ciudad, que enfrenta la inundación en pleno aguacero festejando la situación a carcajadas pese a que literalmente "tiene el agua al cuello".

Para este personaje el humor se convierte en una herramienta que alivia el malestar y ayuda a encontrar una salida a las situaciones difíciles. Una forma de afrontar la vida en un rasgo distintivo de la cultura marabina, marcada por un lenguaje y expresiones únicas.

Su capacidad de reírse de sí mismo refleja una actitud desenfadada para afrontar la vida, encontrar el lado cómico en las situaciones cotidianas e incluso en sus propios errores o particularidades culturales., tal como lo demuestra este buhonero que recogió sus macundales, subio los pies en una caja en pleno aguacero hasta esperar que bajaran las aguas en medio de risotadas de compañeros y transeuntes.