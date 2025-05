Marcelo Michinaux el niño venezolano que brilla en el cine argentino: "Desde que supe del trabajo de Édgar Ramírez dije: “Quiero ser como él"

Con apenas 10 años de edad el pequeño actor venezolano, Marcelo Michinaux, oriundo de Maturín ha logrado destacar grandemente por su trabajo en el cine, por su personaje en la película ‘Cuando acecha la maldad’, obtuvo nominaciones para optar a alzarse con tres prestigiosos premios argentinos: Premios Sur, Premios Martín Fierro y Cóndor de Plata.

La gala del Cóndor de Plata se celebrará el 20 de febrero en Argentina y promete ser una noche memorable donde Marcelo podría consagrarse como la revelación del año.

El talento de Marcelo no se limita solo a la pantalla grande, su carisma también lo ha llevado a ser la estrella de restigiosas campañas publicitarias y videoclips.

Con una carrera en ascenso y un futuro prometedor, Marcelo Michinaux es un nombre que de seguro el mundo del entretenimiento seguirá de cerca.

Su trayecto inspira y demuestra que la pasión y el talento no tienen edad, y que con determinación y dedicación, los sueños pueden materializarse.

Marcelo es el primer niño extranjero en recibir tres nominaciones en los más importantes premios del cine argentino y lleva con orgullo la bandera de su país.

—¿Cómo te sientes al recibir tres nominaciones a premios tan prestigiosos en Argentina por tu trabajo en Cuando acecha la maldad?

—Muy, muy feliz. Estoy contento y muy orgulloso de que esos grandes premios del cine reconozcan mis sueños de ser un gran actor internacional.

—¿Qué significó para ti convertirte en el primer niño extranjero en recibir estas tres nominaciones?

—¡Wow! La verdad es que aún no me lo creo. Nunca pensé que por hacer lo que tanto amo y lo que tanto me gusta me darían estos reconocimientos. Estoy sin palabras.

—¿Qué esperas del resultado de la nominación al Cóndor de Plata?

—Ojalá pueda ganar, aunque ya soy un ganador por estar nominado. ¿Sabes? Sueño con lograr un Óscar y para eso voy a seguir hacia adelante, haciendo lo que más me gusta y preparándome hasta lograrlo.

—¿Tienes algún ritual o tradición especial antes de una gala en la que estás nominado?

—No tengo ningún tipo de ritual. Como te dije, estoy feliz y orgulloso porque ya estar nominado me hace sentir un ganador. Solo voy a esperar la premiación tranquilo, paciente, pero muy, muy feliz.

—El susurro es tu próximo proyecto. ¿Qué puedes adelantarnos de tu personaje?

—No puedo contar mucho. Lo que sí puedo comentar es que mi personaje se llama Adrián, soy el protagonista y tuve que aprender un montón de cosas. No tuve doble, todas las escenas las hice yo y eso me gustó mucho. La película va a estrenar en varias salas de cine, incluyendo las de Venezuela.

—¿Quiénes han sido tus mayores influencias?

—Desde que supe del trabajo de Édgar Ramírez dije: “Quiero ser como él. Quiero grabar una película con él. Quiero lograr ser como él o hasta mejor, grabar una película juntos o por lo menos conocerlo”. Ese es mi sueño de toda la vida.

—¿Qué consejos le darías a otros jóvenes actores que sueñan con el éxito en la industria cinematográfica?

—Estudiar, prepararse, ir a teatro, aprender idiomas. Si quieres lograr algo, tienes que estudiar, prepararte y seguir adelante con tu camino hasta poder lograrlo.

