Marco Rubio anunció el fin oficial de la Usaid

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este martes 1 de julio, el fin oficial de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) como órgano central de asistencia exterior.

En un comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Estado, Rubio destacó que durante la revisión realizada por la Administración de Donald Trump quedó demostrado que la Usaid no cumplía con el «estándar» de impulsar «los intereses de nuestra nación».

«Los objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido, la inestabilidad ha empeorado con frecuencia y el sentimiento antiestadounidense no ha hecho más que crecer», agregó. El funcionario enfatizó que «esta era de ineficiencia» ha llegado oficialmente a su fin y que a partir de este 1° de julio la Usaid «dejará oficialmente de implementar asistencia exterior».

Rubio afirmó que aquellos programas de asistencia exterior que se alineen con las políticas del Gobierno y «promuevan los intereses» del país norteamericano ahora serán administrados por el Departamento de Estado.

El secretario de Estado criticó que la Usaid haya promocionado sus programas como una supuesta «organización benéfica» y no como instrumentos para beneficiar la política exterior estadounidense, impulsando «nuestros intereses nacionales».

Según el funcionario estadounidense, ahora la «ayuda» que dé el país será «específica y limitada en el tiempo», destinada hacia áreas en las que puedan «catalizar la inversión sostenible del sector privado, incluyendo a empresas estadounidenses, y la inversión global». Además, aseveró que con este modelo buscan promover sus intereses estratégicos en regiones clave alrededor del mundo.

En enero pasado, Trump firmó un decreto para suspender la ayuda a programas de desarrollo a otros países por 90 días para analizar si eran consistentes con la política exterior de EEUU. Luego, el 3 de febrero, el mandatario designó a Rubio como administrador interino de la Usaid en medio de una polémica por la distorsión en el funcionamiento de la agencia y el financiamiento de organizaciones que no cumplen con su propósito.

En marzo, el Gobierno decidió disolver formalmente la Usaid e informó al Congreso que sus funciones se pasarían al Departamento de Estado o serían terminadas si no se alinean con las políticas del presidente Trump.

The era of government-sanctioned inefficiency is OVER.

From now on, our foreign assistance programs will be accountable to the American taxpayer.https://t.co/6P38AwUzVO pic.twitter.com/qXQA2TataT

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2025

Noticia al Día/ÚN