María Angélica Figueredo: La médico venezolana que convierte la salud infantil en un ‘pediaverso’ desde el sur de Chile

Inspirada en superhéroes como Capitana Marvel, la doctora carabobeña María Angélica Figueredo creó @pediaverso.cl desde el sur de Chile para fusionar ciencia y diversión, logrando que cada niño se sienta en una experiencia especial como en más historietas más famosas.

Figueredo, egresada de la Universidad de Carabobo, llegó a Chile hace cinco años y, con esfuerzo y dedicación, logró revalidarse tanto como médico cirujano y como pediatra.

Foto: El Vinotinto CL

Su trayectoria incluye el paso por la urgencia infantil del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde trabajó hasta que la llegada de su hija la llevó a mudarse a Tucapel, un pequeño pueblo en el sur del país. Allí, decidió emprender un nuevo camino que le permitiera combinar su pasión por la pediatría con la cercanía familiar que su hija necesitaba.

La idea de Pediaverso nació en 2023, inspirada por el fenómeno cultural de los multiversos de superhéroes, especialmente la película Spiderman: Into the Spider-Verse. María Angélica, siempre amante de disfrazarse para conectar mejor con sus pequeños mensajes, decidió crear su propio "multiverso": uno donde cada niño es un universo único que puede ser sanado con una mezcla de ciencia y magia.

Foto: El Vinotinto CL

"La magia que se crea con el personaje de una superheroína se fusiona con la ciencia del acto médico, y lo pequeño se vuelve grandioso, explica María Angélica, describiendo cómo Pediaverso transforma el estrés de una consulta médica en una experiencia lúdica y enriquecedora tanto para los niños como para sus padres.

El Vinotinto CL