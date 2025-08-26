María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, habría sido hospitalizada de emergencia de acuerdo con información revelada la mañana de este martes, 26 de agosto. Según informó la revista TVNotas, la actriz protagonista de ‘El Chavo del Ocho’ fue ingresada al hospital la semana pasada por un presunto ataque de ansiedad.

De acuerdo con información compartida por la revista, una amiga cercana a María Antonieta de las Nieves dio a conocer que la actriz habría sido ingresada a un hospital tras la crisis que sufrió por lo que se le realizaron varios estudios que revelaron cuál es su estado de salud actual.

La revista explicó que una amiga cercana de la actriz habría compartido información sobre la hospitalización de La Chilindrina informando que tuvo que ser ingresada en el hospital de urgencia por una crisis de ansiedad. Esto habría ocurrido el pasado 20 de agosto.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", dijo la fuente a TVNotas.

Su estado de salud actual

Según información revelada por la supuesta amiga de la intérprete de ‘La Chilindrina’, la reconocida actriz fue dada de alta y reportan que su estado anímico es de tristeza pues también recordó un supuesto distanciamiento con sus hijos.

De momento, la salud de María Antonieta es estable aunque continúa con tratamiento médico.

“Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación", detalló.

La fuente detalló que supuestamente los resultados de los estudios que se realizaron a la actriz en el hospital arrojaron que María Antonieta está baja de sodio derivado del deterioro neurológico que padece, pero no se han dado a conocer más detalles.

Captada en silla de ruedas

En julio pasado, la salud de la actriz también fue el foco de atención pues María Antonieta de las Nieves fue captada en silla de ruedas el pasado 23 de julio.

Foto: Ventaneando

En el programa de espectáculos Ventaneando se dio a conocer que La Chilindrina fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), también conocido como Aeropuerto Internacional Benito Juárez, mientras iba a bordo de una silla de ruedas.

El reportaje del programa de espectáculos comunicó que la famosa iba en dirección a Mérida e ingresó con rapidez al filtro de revisión.

Pese a que no pudo interactuar por mucho tiempo por la prensa mexicana, María Antonieta de las Nieves habló sobre su papel en la nueva serie Chespirito: Sin querer queriendo.

"Ay, me gustó mucho. Fue un papel chiquitito", señaló La Chilindrina.

Noticia al Día/Con información de TVNotas

