María Antonieta Duque confiesa: "Yo quería tener 10 hijos"

La reconocida actriz venezolana, María Antonieta Duque, estuvo de invitada en el programa del periodista Luis Olavarrieta este domingo 24 de noviembre y dejó varios títulos en la mesa

Duque, de 54 años, explicó la razón por la cual no tuvo hijos, esto a propósito de las críticas que ha recibido a lo largo de todos estos años.

"Yo quería tener 10 hijos. Si Dios no me los mandó, no tocaba" explicó la actriz, quien confesó que intentó tenerlos, pero lamentablemente no pudo.

A su vez, reaccionó a las críticas: "Qué sabe esa persona si yo no pude, qué sabe si yo estoy enferma, si tengo un problema, si yo sufro por eso".

Maria Antonieta Duque manifiesta que hay momentos en que responde a las críticas con bendiciones, ya que entiende que estas personas tienen problemas. Por su parte, resalta el amor que caracteriza a su familia.

"Las relaciones hay que trabajarlas. El amor es mutuo, tengo al lado una persona que me apoya, ayuda, que me impulsa. Somos un buen equipo, a nosotros no nos daban ni dos meses de relación”, indicó.

Noticia al Dia