María Corina Machado dice que habló con el enviado de Trump, Richard Grenell: No hay negociación

Durante una transmisión en vivo, realizada al mediodía de este lunes, 3 de febrero, liderada por siete periodistas internacionales, la opositora María Corina Machado se dirigió a país, en torno a los planes de la oposición junto con Edmundo González Urrutia.

Machado aseguró que estaba al tanto de la visita a Venezuela del enviado de Donald Trump, y que ella también conversó con él: "Aquí no hay negociación", recalcó.

Indicó que además conoce los resultados de la reunión de Grenell con Nicolás Maduro, porque él mismo le informó.

En cuanto a la decisión de la administración de Trump de revocar el TPS para los venezolanos, indicó que su prioridad es el bienestar de los ciudadanos.

"Estamos abocados a buscar algún tipo de protección efectivo a los venezolanos de bien, que son la inmensa mayoría", puntualizó.

Resultados de la visita del enviado de Trump

El alto funcionario y enviado especial de la administración de Donald Trump, Richard Grenell, viajó a Venezuela el viernes 31 de enero cuando se reunió con el presidente Nicolás Maduro, y fueron liberados seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el país.

Tras el encuentro de Maduro con Grenell en el Palacio de Miraflores, el Gobierno venezolano explicó en un comunicado que uno de los "diversos temas de interés para ambos países" abordados fue la situación de "ciudadanos estadounidenses incursos en delitos en territorio nacional", así como la migración y el impacto "negativo" de las sanciones económicas.

En ese pronunciamiento, el Gobierno venezolano expresó su disposición a mantener "canales diplomáticos abiertos" con EEUU, y Maduro "planteó la construcción" de una "agenda cero para un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales", rotas desde 2019.

