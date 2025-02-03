Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

María Corina Machado dice que habló con el enviado de Trump, Richard Grenell: No hay negociación

La opositora planteó que están direccionados a buscar protección efectiva a los venezolanos en EEUU, tras la anulación del TPS

Por Candy Valbuena

María Corina Machado dice que habló con el enviado de Trump, Richard Grenell: No hay negociación
María Corina dice que se reunió con enviado de Trump, Richard Grenell. Foto: Reuters/Archivo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante una transmisión en vivo, realizada al mediodía de este lunes, 3 de febrero, liderada por siete periodistas internacionales, la opositora María Corina Machado se dirigió a país, en torno a los planes de la oposición junto con Edmundo González Urrutia.

Machado aseguró que estaba al tanto de la visita a Venezuela del enviado de Donald Trump, y que ella también conversó con él: "Aquí no hay negociación", recalcó.

Indicó que además conoce los resultados de la reunión de Grenell con Nicolás Maduro, porque él mismo le informó.

En cuanto a la decisión de la administración de Trump de revocar el TPS para los venezolanos, indicó que su prioridad es el bienestar de los ciudadanos.

"Estamos abocados a buscar algún tipo de protección efectivo a los venezolanos de bien, que son la inmensa mayoría", puntualizó.

Resultados de la visita del enviado de Trump

El alto funcionario y enviado especial de la administración de Donald Trump, Richard Grenell, viajó a Venezuela el viernes 31 de enero cuando se reunió con el presidente Nicolás Maduro, y fueron liberados seis ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el país.

Foto: AP

Tras el encuentro de Maduro con Grenell en el Palacio de Miraflores, el Gobierno venezolano explicó en un comunicado que uno de los "diversos temas de interés para ambos países" abordados fue la situación de "ciudadanos estadounidenses incursos en delitos en territorio nacional", así como la migración y el impacto "negativo" de las sanciones económicas.

En ese pronunciamiento, el Gobierno venezolano expresó su disposición a mantener "canales diplomáticos abiertos" con EEUU, y Maduro "planteó la construcción" de una "agenda cero para un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales", rotas desde 2019.

Lee también: Casa Blanca insistió en que Trump no reconoce a Maduro como presidente pese a visita de Grenell en Caracas

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Saime recuerda que hará jornada de verificación de datos en todo el país este sábado 16-Ago

Saime recuerda que hará jornada de verificación de datos en todo el país este sábado 16-Ago

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

La Niña Roa lanza “La Dama de Hierro”: una catarsis musical que honra a las mujeres que aman desde el dolor

“La Dama de Hierro” ya está disponible en todas las plataformas digitales
Salud

Gobernador Caldera activa Plan Cayapa de la Salud en la Farmacia Alto Costo del Zulia que atenderá pacientes oncológicos

Entre las obras a ejecutar están la climatización, limpieza, impermeabilización, reparación de los baños, entre otros trabajos

Internacionales

Trump dice que la reunión con Putin fue “muy productiva”, pero no llegaron a un acuerdo sobre Ucrania

Putin invitó a Donald Trump a Moscú
Zulia

Este sábado 16-Ago la Alcaldía de Maracaibo se integra al Plan Vacacional RIE

Este sábado 16 de agosto, la Alcaldía de Maracaibo, se integra al Plan Vacacional RIE, en la Vereda del Lago,…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025