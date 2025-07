María Gabriela de Faría invita a los venezolanos a ver la película Superman que estrena este 11-Jul

La talentosa actriz venezolana María Gabriela de Faria invitó a todos los venezolanos a ver la película Superman, donde ella tiene una excelente participación.

El carisma de Faría la consolidó como una presencia habitual en la televisión venezolana y, cuando era adolescente, Isa TKM de Nickelodeon la había convertido en un rostro conocido en toda América Latina.

La actriz venezolana Maria Gabriela de Faria contó cómo fue el proceso para obtener el papel de The Engineer, una villana en la cinta ‘Superman’ dirigida por James Gunn.

En entrevista para la revista Hola, la venezolana cuenta parte de su historia para llegar a Hollywood.

En su interpretación de Angela ‘Angie’ Spica, The Engineer, en la esperada película Superman de James Gunn, María Gabriela no solo da vida a una antiheroína compleja del universo DC. Está marcando un antes y un después. Con cada escena, gana terreno no solo para ella, sino para toda una generación de actores venezolanos que rara vez se ha visto reflejada en personajes de esta magnitud. Con este papel, María Gabriela de Faría no sólo se convierte en el centro de atención, sino que ilumina el camino para que otros la sigan.

"Me encantó esa primera vez frente a las cámaras", recuerda. "Le rogué a mi mamá que por favor me siguiera llevando a castings y cosas así. También era una forma de sobrevivir para mi familia. Éramos muy pobres. Así que el hecho de conseguir un trabajo que pudiera pagar mi escuela, la de mi hermano y, a veces, hasta la renta, era increíble. Y de niña, me sentía muy orgullosa de eso".

Hacer carrera en la industria del entretenimiento no es tarea sencilla, especialmente si se considera la historia de las actrices venezolanas en Hollywood, cuya presencia, aunque intermitente, ha marcado hitos importantes en los grandes espacios de la industria.

Conseguir papeles importantes sigue siendo una batalla cuesta arriba, pero cuando las latinas triunfan, no solo llenan un espacio, sino que lo dominan.

La preceden figuras como María Conchita Alonso y la propia Patricia Velásquez, mujeres que lograron abrirse paso en contextos igualmente desafiantes.

Además, compartió un consejo para los soñadores como ella "Ojala que con solo soñar, se pueda trasmitir a aquellos jóvenes que también sueñan y que logren materializar sus proyectos", dijo a Telemundo.

@cc.metrocenter 🎬✨ ¡EXCLUSIVA! La talentosa actriz venezolana María Gabriela de Faría se convierte en la villana de la nueva película de ‘Superman’! 🌟 No te puedes perder esta emocionante historia que llega a las salas de @CinesUnidos el 10 de julio de 2025. 📍 Ven a disfrutarla en el centro comercial Metrocenter y acompaña a María Gabriela en su papel más desafiante. ¡Te esperamos! 🍿🎥 #Superman #MaríaGabrielaDeFaría #CineVenezolano #Estreno #VillanaDelAño ♬ sonido original – CC Metrocenter

Noticia la Día/Hola/Telemundo