María José Ardila, la joven madre caleña que murió tras participar en reto de consumo de licor en una discoteca por un ‘premio gordo’

Tenía 23 años y era madre de un bebé de 10 meses. María José Ardila celebraba su cumpleaños el pasado fin de semana junto a unas amigas en el oeste de Cali, cuando la noche terminó en tragedia.

Según relataron sus familiares, el 25 de octubre María José había salido a comer y luego se dirigió a una discoteca bar, donde participó en un concurso de seis retos de consumo de licor. El primero consistía en tomar un trago llamado “Cucaracho doble” en cinco segundos; el último, beber ocho shots diferentes con pitillo.

El premio era de un millón y medio de pesos, aunque —según la familia— fue aumentado a dos millones.

Durante el sexto reto, María José alcanzó a tomar tres de los ocho shots antes de desplomarse. “Ese último trago me supo horrible”, alcanzó a decir, según testigos, antes de caer inconsciente.

Sus amigas intentaron auxiliarla, pero ningún taxi se detuvo para llevarla. La joven comenzó a convulsionar, vomitó y sufrió una broncoaspiración que le colapsó un pulmón. Pasaron 17 minutos sin que pudiera respirar.

Su padre, Andrés Ardila, contó que en el hospital los médicos lograron reanimarla tres veces, pero finalmente quedó en estado de muerte cerebral. “Vi morir a mi hija tres veces”, dijo con dolor.

El 30 de octubre, a las 4:00 p. m., la familia tomó la difícil decisión de desconectarla. “Mi hija cayó desmayada, se vomitó, broncoaspiró su propio vómito y ya no respiraba”, relató el padre.

María José era estudiante de ingeniería agroindustrial en la Universidad de San Buenaventura. Trabajaba junto a su padre, dueño de una empresa de condimentos, y soñaba con reunirse con su esposo, quien vive en Estados Unidos, para criar juntos a su pequeño hijo.

La familia convocó a una velatón este sábado 1.º de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el parque de las Banderas, en el sur de Cali, para rendirle homenaje.

Reacción de las autoridades

La Secretaría de Salud de Cali informó que adelanta inspecciones a bares y establecimientos de expendio de licor, luego de confirmarse que la joven sufrió intoxicación por alcohol etílico.

“El objetivo es garantizar la seguridad en la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad”, indicó la entidad.

Pronunciamiento de la discoteca

La discoteca donde ocurrieron los hechos, Sagsa Bar, emitió un comunicado:

“Lamentamos con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios”.

Con información de El Tiempo de Bogotá