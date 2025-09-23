María José Arias, la niña prodigio del acordeón que conquista los grandes festivales vallenatos

Maracaibo, septiembre de 2025 — A sus 13 años, la joven acordeonera fusagasugueña María José Arias (@majoariasmusic) está escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del folclor vallenato colombiano.

Este 2025 ha sido un año de triunfos inolvidables para la talentosa intérprete. Primero se coronó Reina Menor del Festival de la Leyenda Vallenata, la vitrina más prestigiosa del género. Luego, brilló como Reina Infantil en la edición dorada del Encuentro Vallenato Femenino (Evafe). Y más recientemente, hizo historia en el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva (La Guajira), al convertirse en la primera mujer ganadora de la categoría infantil en 47 años de tradición.

Con su carisma, disciplina y dominio del fuelle, María José no solo inspira a las nuevas generaciones, sino que también abre caminos para que más niñas y jóvenes se animen a tomar el acordeón y defender el legado vallenato.

“Lo de esta muchachita es cosa seria. Toca con el alma, como los grandes”, coinciden los entendidos del género.

A su corta edad, Majo Arias ya es considerada una de las promesas más firmes del vallenato, llevando en cada nota la fuerza de una tradición que late con futuro.

Lea también: Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Noticia al Día