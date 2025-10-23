Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Mariana Medina Ramírez, reconocida como Top of The Field en innovación educativa, recibe homenajes nacionales e internacionales por su impacto transformador en la educación latinoamericana

Mariana Medina Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más influyentes, admiradas y reconocidas en el ámbito de la educación en América Latina.

Por Isidro Lopez

Mariana Medina Ramírez, reconocida como Top of The Field en innovación educativa, recibe homenajes nacionales e internacionales por su impacto transformador en la educación latinoamericana
Mariana Medina Ramírez,
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la última década, Mariana Medina Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más influyentes, admiradas y reconocidas en el ámbito de la educación en América Latina. Su nombre ha sido sinónimo de excelencia, visión estratégica y compromiso social. Con una trayectoria impecable y una producción intelectual de alto impacto, esta destacada Experta en Gerencia de Innovación Educativa ha sido distinguida por universidades, organismos científicos, gremios empresariales y entes gubernamentales por sus contribuciones sobresalientes a la transformación educativa del siglo XXI. Su trabajo ha sido inspiración para decenas de instituciones y profesionales que hoy replican su modelo como referente de cambio estructural en la educación contemporánea.

El sistema GEIT KIDS (Gestión Educativa e Innovación Tecnológica en el Aprendizaje para Niños), creado, desarrollado y sistematizado por Mariana Medina Ramírez desde 2015, ha sido catalogado como una de las propuestas pedagógicas más influyentes de la región. Esta solución educativa innovadora ha revolucionado los procesos de enseñanza-aprendizaje al integrar tecnología, inclusión, planificación estratégica y pedagogía activa, generando un impacto tangible en instituciones educativas de todos los niveles. EIT KIDS no solo propone un nuevo enfoque metodológico, sino que redefine la relación entre docente, estudiante y entorno digital, convirtiéndose en una herramienta de transformación integral para el siglo XXI. Numerosas comunidades educativas han reportado mejoras significativas en la calidad del aprendizaje, la participación escolar y la formación de competencias para la vida.

Entre sus múltiples distinciones, destacan:

  • Premio Eureka Universia 2019, en la categoría “Innovatividad Social, Sistemas y Desarrollo Social”, por su modelo transformador GEIT KIDS, considerado una herramienta de vanguardia para la digitalización e inclusión en entornos escolares. Este reconocimiento, otorgado entre miles de postulaciones, situó a Mariana como pionera en el desarrollo de soluciones educativas con impacto social sostenible.
  • Reconocimiento a la Mejor Ponencia (CYTVEN, 2015), otorgado por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, por su investigación pionera en innovación tecnológica para el aprendizaje infantil. Su trabajo fue exaltado por su rigor científico, aplicabilidad en contextos reales y capacidad para anticiparse a los desafíos de la era digital en la infancia.
  • Reconocimiento por Aportes a la Educación Inicial (Alcaldía de Maracaibo, 2016), por la creación de la “Guía Educativa GEIT KIDS”, texto valorado como una referencia metodológica para el desarrollo de competencias digitales en la primera infancia. La guía ha sido utilizada en procesos de formación docente y como documento base para instituciones que buscan una educación más inclusiva y tecnológicamente pertinente.
  • Reconocimiento Profesional de Excelencia (URBE, 2018), por su destacada labor en formación profesional, investigación universitaria y desarrollo de herramientas gerenciales en el ámbito educativo. URBE resaltó su rol como mentora, formadora de líderes académicos y creadora de entornos de aprendizaje de alto nivel.
  • Orden San Sebastián (Alcaldía de Maracaibo, Estado Zulia, 2021), otorgada en honor al Santo Patrono de la ciudad para premiar a personas naturales que, por sus destacados y enaltecedores méritos, se hacen merecedoras del reconocimiento público del municipio. Esta condecoración, en su Primera Clase, fue conferida a Mariana Medina Ramírez por la creación del sistema GEIT KIDS (Gestión Educativa e Innovación Tecnológica en el Aprendizaje para Niños), modelo pionero en la integración de tecnología, inclusión y gestión pedagógica en la educación infantil. La Orden San Sebastián constituye una de las más altas distinciones del Municipio Maracaibo y reconoce la labor de ciudadanos que, como la experta Mariana Medina Ramírez, han contribuido significativamente al desarrollo educativo, cultural y social de la región. La ciudad de Maracaibo celebra el Día de San Sebastián y honra con esta orden a personalidades cuyo legado enaltece el espíritu y prestigio de la capital zuliana.
  • Reconocimiento por Contribución Innovadora (ONCTI, 2021), otorgado por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el impacto nacional e internacional del sistema GEIT KIDS en sectores universitarios y empresariales. Este honor reafirma su capacidad para generar puentes sólidos entre el mundo académico, el empresarial y el científico.
  • Reconocimiento Académico (URU, 2022), por el diseño de estrategias pedagógicas aplicadas a la educación especial, la psicomotricidad y la enseñanza inclusiva. Su enfoque en neurodiversidad, aprendizaje sensorial y educación integral ha sido adoptado como modelo por instituciones especializadas.
  • Reconocimiento por Excelencia en Gerencia de Innovación Educativa (LUZ, 2023), por liderar procesos de modernización académica mediante la implementación de metodologías emergentes, donde facilitó 240 horas académicas en modalidad online con resultados sobresalientes. Su capacidad para motivar, guiar y transformar realidades educativas a distancia fue aclamada por decenas de profesionales formados bajo su guía.
  • Reconocimiento al Mérito Profesional (CONAESU, 2024), por su impecable trayectoria como creadora de contenidos académicos, investigadora, asesora y promotora de modelos educativos de excelencia. Esta distinción confirma su rol como constructora de políticas educativas innovadoras y defensora de la formación ética del docente latinoamericano.
  • Reconocimiento por Impacto Educativo Empresarial (Fedecámaras, 2024), por el diseño de obras literarias técnicas y gerenciales que han sido aplicadas con éxito en la formación de hijos del personal administrativo de empresas afiliadas al sector productivo. Su trabajo ha traspasado las aulas, impactando el ámbito empresarial con propuestas formativas orientadas al desarrollo humano y la responsabilidad social corporativa.

Cada uno de estos reconocimientos no solo valida su sólida formación profesional, sino que confirma su capacidad para influir positivamente en políticas educativas, procesos curriculares, liderazgo docente, diseño de contenidos formativos, modernización institucional y empoderamiento pedagógico. Su trabajo ha sido aclamado por su enfoque humanista, su creatividad tecnológica, su liderazgo ético y su firme compromiso con la equidad educativa. Mariana Medina representa una de las pocas voces que ha logrado integrar la innovación con la sensibilidad social, convirtiéndose en una referencia de autoridad en foros académicos, redes docentes y espacios de decisión educativa.

Gracias a esta extraordinaria trayectoria, Mariana Medina Ramírez ha sido oficialmente distinguida con el título de “Top of The Field”, distinción reservada para quienes han alcanzado la cúspide de la excelencia profesional en su disciplina. Su legado se proyecta como una referencia continental en innovación educativa, y su nombre ya es considerado patrimonio intelectual del avance pedagógico en América Latina, marcando un antes y un después en los procesos de reforma y calidad educativa en la región.

Con una visión centrada en el estudiante, una ética inquebrantable y una pasión genuina por el conocimiento, Mariana Medina Ramírez continúa liderando nuevas propuestas en educación inclusiva, desarrollo infantil, emprendimiento pedagógico y formación de talento humano. Hoy, su influencia se expande hacia las próximas generaciones de educadores, investigadores y gestores, como símbolo de excelencia, resiliencia, compromiso social y transformación profunda. Es ejemplo vivo de que la educación puede ser un vehículo de cambio, de justicia y de oportunidades para todos.

Mariana no solo innova. Inspira. Transforma. Lidera. Y deja huella.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

Faltan 2 días para la bajada de La Chinita

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

En 102 millones de dólares estiman el valor de las joyas robadas del Louvre en París

En 102 millones de dólares estiman el valor de las joyas robadas del Louvre en París

Noticias Relacionadas

Al Dia

Mariana Medina Ramírez, reconocida como Top of The Field en innovación educativa, recibe homenajes nacionales e internacionales por su impacto transformador en la educación latinoamericana

Mariana Medina Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más influyentes, admiradas y reconocidas en el ámbito de la educación en América Latina.
Al Dia

La plazoleta de la Basílica quedó ‘reluciente’ para la Bajada de La Chinita gracias a la labor de la Alcaldía de Maracaibo

Más 60 de hombres y mujeres del barrido manual del IMA participaron en el operativo de limpieza

Al Dia

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Yonathan Perlaza y José Godoy entraron en la historia

Al Dia

En 102 millones de dólares estiman el valor de las joyas robadas del Louvre en París

Los ladrones utilizaron una escalera montada en un camión para acceder a la Galería Apolo a través de una ventana. El robo se ejecutó en siete minutos


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025