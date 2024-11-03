Maribel Guardia honra la memoria de su hijo con un emotivo altar de Día de Muertos

La actriz y cantante Maribel Guardia volvió a rendir homenaje a su hijo, Julián Figueroa, en un emotivo altar de Día de Muertos que preparó este año, recordando su vida y legado a más de un año de su fallecimiento. A través de sus redes sociales, Guardia compartió imágenes de la ofrenda y expresó su amor incondicional por Julián, quien murió inesperadamente en abril de 2023.

El altar, lleno de detalles significativos, incluyó los elementos tradicionales como las flores de cempasúchil y el papel picado, además de veladoras que iluminaban el espacio dedicado a Julián. Destacaron los recuerdos personales, como una guitarra en honor a su pasión por la música, y fotografías de Julián en momentos importantes de su vida. También se añadieron platillos y bebidas que él disfrutaba, como una forma de invitar simbólicamente su espíritu a “volver” en esta fecha especial.

Maribel Guardia, quien ha expresado en diversas ocasiones el dolor de haber perdido a su único hijo, manifestó que preparar este altar es una manera de mantener vivo su recuerdo y de honrar su vida. "Este altar es una celebración de su existencia, su risa y todo lo que fue para mí y para los que lo amaron", comentó la actriz en un post, donde recibió muestras de apoyo y cariño por parte de sus seguidores y amigos cercanos.

Para Maribel, esta ofrenda es un símbolo de la fortaleza y el amor eterno que siente por Julián. “A través de esta tradición, siento que tengo la oportunidad de acercarme a él, aunque sea simbólicamente, y eso me ayuda a sobrellevar su ausencia”, mencionó Guardia. Con este altar, la actriz no solo mantiene viva la memoria de su hijo, sino también su conexión con las tradiciones mexicanas que honran la vida y la muerte, celebrando a quienes ya no están físicamente pero siguen presentes en espíritu y en amor.

Este altar de Día de Muertos fue un conmovedor recordatorio de que, a pesar del paso del tiempo, el vínculo entre madre e hijo permanece, iluminado cada año por la luz de las veladoras y el aroma de las flores que adornan la ofrenda en su honor.

