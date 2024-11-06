Domingo 24 de agosto de 2025
Marie Curie y Lise Meitner: Dos lumbreras de la ciencia

En un mundo dominado por desafíos científicos y descubrimientos revolucionarios, surgen dos figuras emblemáticas cuya pasión y dedicación cambiaron el…

Por Josue Carrillo

Marie Curie y Lise Meitner: Dos lumbreras de la ciencia
Marie Curie y Lise Meitner: Dos lumbreras de la ciencia
En un mundo dominado por desafíos científicos y descubrimientos revolucionarios, surgen dos figuras emblemáticas cuya pasión y dedicación cambiaron el curso de la ciencia para siempre: Marie Curie y Lise Meitner. Estas pioneras no solo desafiaron los límites del conocimiento, sino que también rompieron las barreras de género en una época en que la ciencia era predominantemente masculina.

Con su brillante mente y un coraje incansable, Marie Curie desentrañó los secretos de la radioactividad, iluminando el camino hacia nuevas terapias y tratamientos médicos. Por otro lado, Lise Meitner, a través de su aguda inteligencia y perseverancia, descifró el enigma de la fisión nuclear, sentando las bases para una era atómica que transformaría la energía y la historia misma.

Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos las fascinantes vidas y los extraordinarios legados de estas dos mujeres que, con su trabajo, nos enseñaron que la ciencia no tiene género y que la curiosidad y el ingenio pueden cambiar el mundo.

Marie Curie (7 de noviembre de 1867 – 4 de julio de 1934) fue una física y química polaca-francesa, conocida por su trabajo pionero en el campo de la radioactividad. Curie fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel y la única persona en ganar dos premios Nobel en diferentes campos científicos: Física en 1903 y Química en 19111. Sus descubrimientos incluyen la identificación de los elementos polonio y radio, y su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la radioterapia en el tratamiento del cáncer.

Lise Meitner (7 de noviembre de 1878 – 27 de octubre de 1968) fue una física austriaca-sueca que jugó un papel crucial en el descubrimiento de la fisión nuclear. Aunque su colaborador Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944 por este descubrimiento, Meitner fue la que identificó y nombró el proceso de fisión2. A pesar de su contribución significativa, nunca recibió un Premio Nobel. Elemento 109, el meitnerio, fue nombrado en su honor.

Ambas científicas dejaron un legado duradero en la ciencia, rompiendo barreras y abriendo nuevas posibilidades para futuras generaciones de investigadores.

Con recursos de internet

