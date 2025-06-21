Marit Torres fue diagnosticada con cáncer de mama y requiere ayuda económica para costear sus tratamientos

La señora Marit Yamelys Torres Martínez, de 56 años de edad, número de cédula 10.418.536, es paciente oncológico con diagnóstico médico según biopsia de: Adenocarcinoma Ductal Infiltrante, moderadamente diferenciado (cáncer de mama), por lo que debe ser sometida a diferentes estudio y tratamientos.

Estudios requeridos:

Cintilograma Óseo.

Resonancia magnética con contraste.

Marcadores tumorales (Los 4 tipos) C125 C15,3 CEA C19,9

Tomografía

Rx de tórax

Transvaginal

Citología

Química completa y orina

Medicamentos que amerita para su tratamiento:

Anastrazol (diario)

Omega 3 (diario)

Citrato de Magnesio (diario)

Ácido zoledrónico (cada 6 meses)

vitamina C inyectable (Componente activo: Ácido ascórbico)

Marit apela a la buena voluntad de la comunidad para solicitar encarecidamente ayuda económica y poder cubrir los gastos de sus tratamientos, pues no posee los recursos necesarios.

Para cualquier información adicional o ayuda de algún insumo o colaboración para sus estudios médicos, Marit deja su correo electrónico: [email protected] y números de teléfono: 0412-6644635/0412-1190208.

Para aportes económicos: Cuenta corriente número: 01020216770002154941. Banco de Venezuela. A nombre de: Marit Yamelys Torres Martínez. CI: 10418536



Foto: Cortesía

