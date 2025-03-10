Mark Carney sustituye a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá

El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido este domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y del Gobierno canadiense.

Carney se impuso con claridad en una votación convocada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la exviceprimera ministra y exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del Gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del exgobernador del banco central canadiense.

Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril.

Carney se hizo con el liderazgo del Partido Liberal tras conseguir el apoyo del 85,9 % de los aproximadamente 150.000 seguidores de la formación política que finalmente ejercieron su derecho a voto para elegir al nuevo líder.

En segundo lugar quedó Freeland, con un 8 % de los votos.

