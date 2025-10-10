Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Marlene Nava: el Teatro Baralt ha de habitar el centro de Maracaibo (I)

Con sumo interés hemos leído la publicación, en su Facebook, de una propuesta muy interesante para la ciudad. Noticia Al Día la asume con júbilo y dará el pertinente seguimiento a esta gran idea

Por Noticia al Dia

Marlene Nava: el Teatro Baralt ha de habitar el centro de Maracaibo (I)
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En días pasados, durante una conversación informal, espontáneamente surgida a partir de mis manifestaciones de respeto y admiración por sus logros, Jesús Lombardi Boscán me comentó que ha concebido un nuevo programa: la expansión del Centro Integral Cultural Teatro Baralt de Maracaibo.

Y como todos sus planes, este responde ciertamente a la concepción total de los contenidos en su plan estratégico. Es un paso más hacia su objetivo final. Se propone esta vez (de hecho ya lo ha comenzado con danza clásica, aquí entre nos) la creación de Centros de Formación en todas las especialidades relacionadas con la industria del espectáculo.

El funcionamiento pedagógico lo tendría garantizado con el personal de las 21 agrupaciones residentes que ya operan tras bambalinas. Solo enfrenta un inconveniente: carece de espacios físicos para el desarrollo de unas actividades que requieren prácticas cotidianas.

Y como Lombardi no suele quedarse en el aparato, propone una solución no solo viable sino hasta beneficiosa para la vida del casco urbano central. Él piensa que podría rescatar y habilitar tres edificaciones, altamente icónicas como el mismo Baralt, para crear las sedes de los centros de formación.

Y seguidamente sintió como posibles espacios el Retén de Bella Vista, el templo de San Felipe y un edificio de la Plaza Baralt, preferiblemente la Botica Nueva. En su condición de arquitecto, estaría en actitud de respeto total a la riqueza arquitectónica de los mismos y como empresario se comprometería a gestionar sin apoyo oficial el financiamiento de su recuperación.

En la investigación realizada hasta el momento, el retén y el templo de San Felipe están bajo custodia del gobierno central y los edificios de la Plaza Baralt son de propiedad privada.

Convencido de que esta ocupación beneficiaria en alto grado el casco central de Maracaibo, Lombardi se apresta a hacer las respectivas solicitudes. Le creemos todo y seguimos aplaudiéndolo. En Maracaibo, siempre.

Alexis Blanco

Foto: Prensa Teatro Baralt

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Trump anuncia un aumento del 100% de aranceles para China

Esta es la historia de la palabra amor

Esta es la historia de la palabra amor

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

Noticias Relacionadas

Al Dia

Una Fusión de Sabores en Maracaibo: Volterra eleva la experiencia gastronómica con su Steakhouse Premium

La ciudad de Maracaibo experimentó un nuevo nivel de excelencia culinaria tras una exclusiva invitación a degustar los platos de…
Al Dia

Habitantes del barrio Andrés Eloy Blanco denuncian haber cumplido 40 días consecutivos sin servicio eléctrico

La prolongada falla afecta directamente a más de 25 familias, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad. La falla…
Cultura

Esta es la historia de la palabra amor

Es una palabra que se dice sin hablar. Dos seres que se aman al mirarse frente a frente lo expresan…
Viral

El juego más bonito está en el patio de una mamá venezolana que entrena a su hijo (viral)

Este entrenamiento no solo ha sido una oportunidad para mejorar en el béisbol, sino también para fortalecer su vínculo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025