Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Más allá de la pantalla: Impacto de las actividades online en el panorama económico

Las actividades online se han posicionado como uno de los grandes entretenimientos, creciendo cada año y ascendiendo de una manera vertiginosa.

Por Isidro Lopez

Más allá de la pantalla: Impacto de las actividades online en el panorama económico
Más allá de la pantalla: Impacto de las actividades online en el panorama económico
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La era digital ha supuesto un gran cambio en nuestras vidas y de maneras diferentes. Pero en su gran mayoría, siempre de una manera totalmente positiva y es que, las actividades online se han posicionado como uno de los grandes entretenimientos, creciendo cada año y ascendiendo de una manera vertiginosa.

Pero no solo en cuanto a diversión se refiere, sino también que el crecimiento económico es todo un hecho y esto es debido a actividades como son los juegos de azar en general. Algo que tiene importante repercusión en cada país y que hoy analizaremos de una manera mucho más detallada que seguro que te conviene conocer.

Por qué las actividades online tienen tanto éxito

Desde que las tecnologías han entrado en nuestras vidas, todo ha cambiado, pero para mejor, o eso creemos. Más que nada porque sin salir de casa tenemos todo cuanto necesitamos a nuestro alcance y eso es más de lo que podíamos esperar. Es cierto que una herramienta así la podemos usar de muchas maneras: para buscar información, para conectar con otras personas, trabajar e incluso para el ocio. De ahí que uno de los que más éxito tiene, de todas las actividades, sea el casino nuevo online.

Poco a poco el juego se ha ido regulando en diferentes países, aunque otros muchos todavía están frenando este proceso. Aun así, el juego online se convierte en una de las temáticas favoritas por muchos y de ahí su éxito. Es una manera de poder contar con un buen entretenimiento sin salir de casa y acceder a diferentes tipos de juegos en general. Además de que nos ofrecen promociones que los hace todavía más interesantes, pero recuerda que siempre debes jugar con moderación para hacer un buen uso de sus grandes ventajas.

Cuál es el impacto económico de los juegos online

Quizás no has parado a pensar que también el juego online tiene sus impactos económicos. Esto es debido a que ha ido creciendo poco a poco pero de una manera muy segura. Dicho crecimiento ascendente tiene una importante repercusión para cada país.

Por un lado, este negocio se encarga de dar numerosos puestos de trabajo. El motivo principal es que se necesitan trabajadores en la rama de diseñadores, así como las personas que llevan la parte de marketing o incluso de atención al cliente.

Claro que, por otra parte, tienen que pagar un tanto por ciento, dependiendo del país, al estado. Lo que hace que este genere más dinero gracias a dichos negocios. Sí, una especie de espiral que genera trabajo, que tiene que pagar impuestos y que con ello hace que las arcas se vayan llenando de una manera rápida, tal y como mencionamos. Pero es que como se genera bastante dinero, entonces las cantidades finales son realmente importantes. De ahí que tengamos que hablar de un gran impacto económico que se traduce como un gran beneficio para el país. Tenemos que destacar el crecimiento de la industria de casinos online en Latinoamérica.

A pesar de todo ello, las leyes tienen que estar totalmente en orden para hacer que el juego sea seguro para el cliente, pero también para la propia empresa. Cuando son fiables y cumplen con el reglamento, entonces hablamos de que se genera más riqueza para el propio país.

Las ventajas de jugar de manera online

No nos cansaremos de repetir que siempre es necesario tener un poco de precaución y moderación, sobre todo, con el juego y las apuestas en general. Pero haciendo un uso responsable, como esperamos, sí que tienen también ventajas que debes descubrir:

Muchos juegos diferentes

Cuando hablamos de los casinos online tampoco podemos olvidar que dentro de ellos nos encontramos con muchas alternativas que nos están esperando. De manera que siempre habrá alguna a la que le tengas especial interés, podrás probar opciones nuevas. De manera que el entretenimiento esté siempre a tus pies.

Es muy cómodo

Ni qué decir tiene que, como no tenemos que salir de casa, nos resultará mucho más cómodo. Estaremos a un solo clic de poder elegir un rato divertido, tanto en nuestro ordenador como en nuestro móvil o tablet. Ya no necesitas desplazarte con lo que ello requiere de tráfico, tiempo y demás.

Con opción gratuita

Son muchas las páginas de juegos que te ofrecen una alternativa gratuita para que puedas ir probando sus diferentes pantallas, para elegir finalmente la que más y mejor se adapte a ti. Esto también es una buena manera de captar a los usuarios ya que todo lo que es gratis seguro que te hace lanzarte a por ello.

Mucho más discreto

Si no quieres dar explicaciones, mucho mejor porque nadie las necesita. De manera que, como bien sabes, podrás conectarte cuando quieras y como no, de manera anónima. Evitar así el tener que dar tus datos.

Ayuda a desconectar

Cuando contamos con una rutina diaria bastante monótona, necesitamos de nuestros momentos de escape. Algunas personas salen a pasear, hacer un poco de ejercicio, que nos ayuda tanto para nuestro cuerpo como para la mente. Otras personas prefieren quedarse en casa, leer un libro o pasar un rato agradable frente a la pantalla. El ocio es sumamente importante, porque tener esos minutos para nosotros nos ayuda a desconectar y a sentirnos mucho más activos, de mejor humor

Generan importantes ingresos

En este punto hay que remarcar que los ingresos se generan hacia la empresa y hacia el estado, como hemos mencionado anteriormente. Lo que hace que la economía mejore. Es cierto que no siempre se lleva a cabo en el jugador, quien puede sentirse desilusionado cuando la suerte no está de su parte. Aun así, seguro que nadie le ha quitado ese momento de entretenimiento y diversión.

Tal y como vemos, las actividades online siguen creciendo de una manera vertiginosa, haciendo que cada vez sean más los que quieren disfrutar de un rato de entretenimiento y sin tener que salir de su casa ni moverse de su sofá.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La gaita sigue en los corazones de futuras generaciones:

La gaita sigue en los corazones de futuras generaciones: "No ha muerto ni morirá" dice un viejo verso

Messi ante Venezuela:

Messi ante Venezuela: "Va a ser un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias"

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

"Agresiones deben ser detenidas": Cancilleres de Venezuela y Brasil sobre despliegue de EE.UU. en Caribe

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Noticias Relacionadas

Al Dia

Más allá de la pantalla: Impacto de las actividades online en el panorama económico

Las actividades online se han posicionado como uno de los grandes entretenimientos, creciendo cada año y ascendiendo de una manera vertiginosa.
Al Dia

La Maquinaria del Sabor lanza "El rayo", un tema dedicado al Relámpago del Catatumbo

El tema ya suena en las emisoras de radio y en las plataformas digitales
Deportes

Zulia reafirma su dominio como capital del boxeo júnior en Venezuela

La delegación regional alcanzó cuatro nuevos triunfos durante la cuarta jornada del torneo
Al Dia

TIKTOK EXPLOTA: Tres bellas señoras arrasan con el hit de Kany García

Claro que están en su mejor momento…


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025