Más de 130 mujeres de Sudán se suicidaron en un mismo día ante la perspectiva de ser violadas

Cerca de 130 mujeres decidieron en Sudán suicidarse antes que ser violadas por grupos militantes armados, en momentos en que el país es azotado por una guerra civil y una oleada de crímenes sexuales.

Los reportes sobre estos casos se han multiplicado desde la semana pasada, tras la publicación en X de un post que informaba que los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de octubre.

La directora regional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África, Hala Al Karib, habló esta semana sobre esos reportes y declaró que la denuncia "es absolutamente cierta".

Durante una entrevista con News Central TV, la experta dijo que "desde el primer día de la guerra, las mujeres han sido violadas sexualmente". "La milicia [de las Fuerzas de Apoyo Rápido] ha estado entrando en las casas de Jartum, la capital, y han cometido múltiples y numerosos delitos de violación y violencia sexual, y continúan haciéndolo", afirmó.

Precisó, además, que los delitos sexuales que se cometen en Sudán no se producen "en el vacío", pues se han registrado en el país africano durante más de 20 años, pero su número ha aumentado en medio de la actual guerra civil.

"Nuestro cuerpo [el de las mujeres] está siendo utilizado como herramienta de guerra y como arma de guerra. Y es muy cierto: las mujeres, en el centro de Sudán, se han estado suicidando porque no podían soportar el dolor de la violación en grupo y la tortura que están experimentando a manos de la milicia armada", indicó.

"La magnitud de la violencia sexual es asombrosa"



La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó este martes un informe en el que denunció la extensión de las violaciones sexuales en el marco de la guerra civil de Sudán.

En el documento se indica que esos actos de violencia sexual han sido cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán y sus grupos armados aliados en la lucha contra las Fuerzas Armadas sudanesas, en las zonas bajo su control. Se reporta que mujeres y niñas de entre 17 y 35 años constituyen la mayoría de las víctimas.

"La magnitud de la violencia sexual que hemos documentado en Sudán es asombrosa", declaró Mohamed Chande Othman, presidente de la Misión Internacional Independiente de Investigación para Sudán, que realizó el análisis.

Noticia al Día/RT