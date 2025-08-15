Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Más de 2 mil 400 millones de dólares ha vendido el BCV a la banca por intervención cambiaria durante 2025

En lo que va de agosto el Banco Central de Venezuela ha realizado la colocación de 140 millones de dólares por concepto de intervención cambiaria

Por Candy Valbuena

Foto: Referencial
El Banco Central de Venezuela (BCV) ha vendido a los bancos 140 millones de dólares, por concepto de intervención cambiaria, en la primera mitad de agosto, 30 millones menos que en el mismo período del mes anterior, mientras el precio del dólar en el mercado oficial ha subido 8,94 % en lo que va de mes hasta alcanzar una cotización vigente de 135,64 bolívares por unidad, este viernes 15.

En consecuencia, la cifra de intervención cambiaria acumulada en lo que va de 2025 alcanza los 2 mil 480 millones de dólares, un monto inferior en -23,41 % a los 3 mil 238 millones que el BCV había vendido al sistema bancario en el período equivalente de 2024.

Este comportamiento se explica por el clima de incertidumbre que genera el recrudecimiento de las sanciones contra la industria petrolera venezolana, a pesar de la licencia «restringida» concedida a la petrolera estadounidense Chevron, y el impacto de la guerra comercial propiciada por EEUU en las exportaciones del país.

Sin embargo, el suministro de divisas por intervención alcanzó en el pasado mes de julio su mayor monto mensual en lo que va de año, con un total de 540 millones de dólares, debido al ciclo político electoral activado por las elecciones municipales. Lo mismo ocurrió durante el mismo mes de 2024 cuando el BCV vendió a los bancos 955 millones de dólares en el período de las elecciones presidenciales.

Como resultado de los cambios de entorno, la menor intervención cambiaria de este año obedece al hecho de que el BCV modificó la política a partir de octubre del año pasado, al sustituir un esquema de anclaje del tipo de cambio por otro de ajuste progresivo, en función de reducir el nivel de apreciación cambiaria y sostener el esquema de política monetaria restrictiva.

Los escenarios cambiarios lucen complejos, pero menos alarmantes, ya que existe la posibilidad de que el resto de las petroleras internacionales aún afectadas por la supresión de licencias ejecutada por la administración de Donald Trump, eventualmente puedan volver a operar en el país.

Las cifras oficiales muestran una producción petrolera estable que se ha venido recuperando sostenidamente en el último año, pero habrá que ver cómo se comporta el flujo de divisas al país en lo que resta de 2025, vistas las restricciones para la exportación de crudo.

El ajuste cambiario y los consumidores

El ajuste progresivo del tipo de cambio oficial se ha acelerado ligeramente en julio en comparación con la primera parte del mes anterior, cuando el valor de la divisa estadounidense en el mercado oficial acumuló un aumento de 7,63 %.

De acuerdo con cifras recientes de la consultora especializada Atenas Grupo Consultor, el 81 % de los hogares busca adquirir los productos que requiere en establecimientos donde se fijen los precios al tipo de cambio oficial, mientras que 46% ha acelerado el gasto en bolívares como respuesta al ajuste cambiario.

Las cifras de la consultora indican que existe una creciente tendencia a dejar de usar dólares en efectivo para pagar consumos con un fuerte incremento de las transacciones en bolívares, según indicó Pedro Quintana, director de la firma. De hecho, el ejecutivo estimó que alrededor de solo 9% de los pagos se realizan con divisas estadounidenses.

La estrategia del BCV

En la semana hábil que concluye este viernes 15 de agosto, el BCV vendió 80 millones de dólares a los bancos en dos operaciones; el lunes 11 con 50 millones y el miércoles 13 con 30 millones adicionales, según pudo conocer Banca y Negocios.

Este monto consolidado superó en 20 millones de dólares al de la semana precedente.

Los datos indican que el BCV parece haber decidido hacer dos ventas de divisas por semana, en función de ajustar el flujo y así regular mejor el movimiento del mercado, de acuerdo con la demanda que sigue siendo elevada.

Noticia a Día/Con información de B y N

