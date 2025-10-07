Martes 07 de octubre de 2025
Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Según la policía del poblado de Qudang, en la prefectura tibetana de Shigatse, los rescatistas ya están con los 200 excursionistas varados por la tormenta, y esperan concluir las labores de evacuación el miércoles por la tarde

Por Andrea Guerrero

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana
Foto: Agencia
Los equipos de rescate continúan trabajando para evacuar a los 200 senderistas que quedaron atrapados por una tormenta de nieve el pasado fin de semana en el valle de Gama, una zona prístina que conduce a la cara oriental del Everest, confirmaron este martes a EFE los responsables del operativo.

Según la policía del poblado de Qudang, en la prefectura tibetana de Shigatse, los rescatistas ya están con los 200 excursionistas varados por la tormenta, y esperan concluir las labores de evacuación el miércoles por la tarde.

«Por ahora no hay víctimas. Los bomberos, la policía y el Gobierno local están en la montaña», aseguró a EFE una fuente del departamento de policía local.

La tormenta sorprendió en la noche del 4 de octubre a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest.

Hasta el momento, las autoridades han evacuado con éxito a unas 350 personas que realizaban esa misma ruta de senderismo, quienes se encuentran «sanas y salvas» en el poblado de Qudang.

La temporada de septiembre y octubre suele ser una de las más favorables para visitar esta zona, ya que la escasez de lluvias permite apreciar los paisajes del Everest y de otras cordilleras cercanas.

En los últimos días, las fuertes nevadas registradas en China también provocaron que más de 100 senderistas quedaran atrapados en el área de Laohugou, en la provincia occidental de Qinghai, una región montañosa de difícil acceso situada en las montañas Qilian, a más de 4.000 metros de altura.

Según la agencia oficial Xinhua, un excursionista de 41 años murió el domingo por hipotermia y mal de altura agudo. Más de 300 rescatistas, apoyados por una decena de equipos con caballos y dos drones de tamaño medio, han sido desplegados en la zona para localizar a los visitantes y garantizar su seguridad.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, ya que algunos excursionistas siguen desaparecidos, aunque por el momento no se ha precisado el número exacto de personas en paradero desconocido.

Asimismo, las autoridades levantaron las restricciones de circulación en torno al área escénica de Kanas, en la región occidental de Xinjiang, que también sufrió acumulación de nieve y hielo.

Estos sucesos coinciden con la ‘Semana dorada’, uno de los principales períodos vacacionales del año en China, que ha impulsado una fuerte afluencia de turistas a zonas naturales y rutas de senderismo.

Noticia al Día / EFE

Temas:

