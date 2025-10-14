Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

Más de 250 Semáforos "Inteligentes"; seguridad vial con tecnología sustentable para Maracaibo

La capital zuliana da un golpe hacia la modernidad. La Alcaldía de Maracaibo, bajo la dirección del alcalde, lanzó este martes 7 de octubre un ambicioso plan de modernización urbana: La instalación de más de 250 semáforos viales digitales de última generación en los corredores de la ciudad.

Por Pasante1

Más de 250 Semáforos
Más de 250 semáforos inteligentes. Foto: Isidro López
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La capital zuliana da un golpe hacia la modernidad. La Alcaldía de Maracaibo, bajo las instrucciones del alcalde Gian Carlo Di Martino, puso en ejecución desde el pasado martes 7 de octubre un ambicioso plan para la ciudad: La instalación de más de 250 semáforos digitales de última generación en todos los corredores de la ciudad.

Esta iniciativa se trata de una modernización de peso que busca poner fin al caos vehicular y elevar el nivel de seguridad en las principales avenidas. La jugada principal se concentra en al menos cincuenta intersecciones catalogadas como de "alta complejidad" por el intenso tráfico que manejan.

Tecnología sustentables en los semáforos inteligentes. Foto: Isidro López

La Tecnología al Servicio del Marabino

Los nuevos dispositivos no son semáforos comunes. Están equipados con tecnología LED que ofrece una visibilidad clara, incluso en ángulos de hasta 90 grados. Pero lo que realmente los diferencia es su capacidad para adaptar su brillo a la luz del día y la noche, garantizando confort y seguridad tanto para el conductor como para el peatón.

Además, incorporan sistemas de conteo regresivo y una capacidad de adaptación dinámica al flujo vehicular. Esto significa que el sistema optimiza la duración de las luces de forma automática, buscando el máximo flujo de tránsito y prometiendo una significativa reducción en el margen de accidentes.

Eficiencia que pone el ejemplo

Con una vida útil estimada en cincuenta mil horas y una alta eficiencia energética, estos semáforos no solo son un salto tecnológico, sino también un ejemplo de sostenibilidad urbana.

Estarán ubicados en intesecciones complejas de la ciudad. Foto: Isidro López

La Alcaldía asegura que esta iniciativa marca un punto en la experiencia de movilidad para los marabinos, transformando la gestión del tráfico y la seguridad vial con un salto tecnológico notable. Maracaibo, con estos semáforos, deja atrás el congestionamiento y mira hacia un futuro más seguro.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Windows 10 llegó a su fin: usuarios deben migrar a versiones más seguras

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Milagros que iluminan la canonización de José Gregorio Hernández: La fe mueve montañas

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

Gleyber Torres será operado por hernia inguinal tras jugar lesionado el último mes de temporada

La reina

La reina "Chokoblackie": De Venezuela para el mundo

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Falleció el cantante estadounidense D’Angelo de R&B ganador del Grammy

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Estas son las canciones dedicadas a José Gregorio Hernández

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Mujer dio a luz dentro de su casa y luego estranguló a su bebé en Valencia

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Dos heridos en accidente vial en La Picola

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Este es el afiche oficial del Festival Vallenato 2026 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Marruecos será sede de los duelos rumbo al repechaje africano para el Mundial 2026

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Sacerdote mantuvo como rehén a una joven y a su familia por supuestos motivos pasionales en Cojedes

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Armó la rumba en la oficina con Pastor López en Australia y contagió al jefe

Noticias Relacionadas

Al Dia

Más de 250 Semáforos "Inteligentes"; seguridad vial con tecnología sustentable para Maracaibo

La capital zuliana da un golpe hacia la modernidad. La Alcaldía de Maracaibo, bajo la dirección del alcalde, lanzó este martes 7 de octubre un ambicioso plan de modernización urbana: La instalación de más de 250 semáforos viales digitales de última generación en los corredores de la ciudad.
Al Dia

El telescopio James Webb analiza el enigmático TOI-4507 b: Un exoplaneta que desafía las teorías astronómicas

El telescopio espacial James Webb se prepara para estudiar TOI-4507 b, un exoplaneta gigante que desafía las teorías actuales sobre la formación y evolución planetaria.

Sucesos

Era profesor de taekwondo el violador de San Francisco

La adolescente fue trasladada al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo
Al Dia

Seis fallecidos en nuevo ataque a otro barco frente a la costa de Venezuela, según Trump

El presidente de EEUU acompañó su post con un video en el que se observa a una pequeña embarcación siendo apuntada a distancia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025