Más de 280 mil personas han asistido al llamado del Saime para la verificación de datos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que desde el pasado 30 de junio hasta la fecha, se han atendido a más de 280 mil venezolanos y naturalizados en la jornada de verificación de datos.

Este servicio está dirigido a ciudadanos venezolanos y naturalizados que residen en el territorio nacional y su número de Cédula de Identidad está en el rango comprendido entre los 22 y los 32 millones. El objetivo de esta actividad es validar la información personal de los usuarios y usuarias.

La casa de la identificación destaca que este servicio continúa operativo en las 143 oficinas Saime del territorio nacional sin necesidad de solicitar una cita. Garantizando la atención directa, segura y eficiente a la población.

Para el desarrollo de este proceso, los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su Acta de Nacimiento, y, para los naturalizados, Certificación de Naturalización o Gaceta Oficial.

Esta campaña de verificación de datos, representa el compromiso del ente identificador con la población venezolana para garantizar la eficiencia y mejora en la realización de próximos trámites.

Los invitamos a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del Saime o a través del número telefónico 0-800-72463-00.

Noticia al Día/Saime