Al menos 32 personas, entre ellas 24 estudiantes, profesores, integrantes del programa de Protección Civil (PC) y Corpoelec fueron atacados por un enjambre de abejas en el municipio Dabajuro del estado Falcón.

Funcionarios de PC informaron que los estudiantes de 5to año de bachillerato realizaban practicas de primeros auxilios cuando fueron sorprendidos por el ataque de estos insectos.

Trascendió que 25 son estudiantes cuyas edades oscilan entre 16 y 17 años.

Los afectados fueron trasladados a la emergencia del Hospital Dr Enrique Zavala en donde fueron diagnosticados con una reacción alérgica a las abejas.

Noticia al Día/Notifalcon