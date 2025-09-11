"Más de 35 personas han sido atendidos y esperemos no haya víctimas dentro de la empresa": Secretaria de Gobierno del Zulia Ángela Fernández

Tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la zona industrial de San Francisco, la Secretaria de Gobierno del Zulia, Ángela Fernández y otros funcionarios se presentaron para atender la emergencia.

Según un informe preliminar, aproximadamente 23 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud como el hospital Noriega Trigo, la clínica San Francisco y el hospital General del Sur.

"Los heridos, hasta el momento, son todos adultos. Esperamos, y confiamos en Dios, no encontrar víctimas dentro de la planta", expresó la secretaria.



Añadió que, según el vigilante de la empresa, la mayoría de los trabajadores lograron evacuar a tiempo, lo que aumenta la esperanza de que no haya víctimas fatales.

Noticia al Día

Fotos: Wilberth Marval