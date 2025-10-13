Más de 400 sueños cumplidos: URBE entrega títulos a su nueva generación de profesionales

En una ceremonia cargada de orgullo, emociones y sentido de pertenencia, la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) celebró la graduación de más de 400 nuevos profesionales en una Sesión Solemne del Consejo Universitario, donde fueron conferidos títulos de licenciados, abogados, ingenieros , así como de especialistas, magísteres, doctores y postdoctores.

El acto solemne tuvo lugar en el Gran Salón Venezuela del Palacio de Eventos, que se vistió de gala para recibir, a las seis de la tarde, a los graduados ataviados con sus trajes y símbolos académicos, acompañados por la Rectora, Dra. Diana Belloso Montiel ; el Vicerrector Académico, Dr. Plácido Martínez Paz ; el Vicerrector Administrativo, Dr. Ángel Villasmil Rangel ; el Secretario, Dr. Humberto Perozo Reyes ; junto a los decanos y directores de escuelas de esta casa de estudios.

Tras la juramentación de los nuevos egresados, la Dra. Diana Belloso Montiel dirigió unas palabras que resonaron con profunda emoción entre los presentes. "Hoy es un día de celebración y de gran alegría para toda la comunidad universitaria URBE. Es el triunfo de ustedes y de sus familias, al convertirse en los nuevos profesionales del país", expresó la Rectora.

La máxima autoridad universitaria exhortó a los egresados a mantener una mentalidad positiva y perseverante en cada paso de su vida profesional: "El éxito no llega de la noche a la mañana; es el resultado de pequeños pasos diarios. El mundo necesita líderes comprometidos, agentes de cambio positivo. Desde hoy, mis queridos graduados, tienen el poder de hacerlo. Sean conscientes de las necesidades de sus comunidades y trabajen en proyectos que generen impacto social y contribuyan a construir un mundo más justo y equitativo".

Asimismo, los motivó a ir más allá de lo ordinario y a no temerle al fracaso: "No se conformen con lo común; aspiren a lo extraordinario. Sean humildes en el éxito, resilientes ante la adversidad y generosos con su contribución al país. En URBE nos queda la satisfacción de haber formado no solo profesionales competentes, sino seres humanos con principios, valores y sentido de pertenencia a esta gran familia universitaria".

En representación de los graduados, el Dr. Billy Gasca ofreció un discurso reflexivo y esperanzador, destacando los logros institucionales y el compromiso de la universidad con la excelencia académica. "URBE se posiciona hoy en el Ranking QS para América Latina y el Caribe como la mejor universidad del occidente del país. No celebramos solo el cierre de un ciclo académico, sino el nacimiento de una nueva generación de pensadores, creadores, líderes y soñadores.

El conocimiento no es un destino, sino una travesía que exige rigor, coraje y sensibilidad", afirmó. Gasca también invitó a sus compañeros a mantener una actitud crítica y comprometida con los retos del presente: "El mundo que nos espera no necesita más conformismo; necesita audacia ética, pensamiento crítico e imaginación comprometida con la justicia, la belleza y la verdad. La educación sigue siendo el motor esencial para lograrlo".

La ceremonia culminó con un emotivo gesto de la Rectora en nombre del Presidente del Consejo Superior, Dr. Oscar Belloso Medina, quien ofreció a los nuevos profesionales una sorpresa musical a cargo de Akara Music , acompañados por el grupo Danzas URBE , que presentó un vibrante mix de AfroHouse .

Entre aplausos, sonrisas y baile, la noche cerró con una atmósfera de júbilo y orgullo académico. De esta manera, la URBE reafirmó su compromiso con la formación integral de profesionales que llevan en alto su lema: Somos URBE, Somos Excelencia.

Noticia al Día/nota de prensa