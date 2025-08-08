Viernes 08 de agosto de 2025
Más de 44 mil empleos generan las franquicias en Venezuela: Según encuesta del gremio

El presidente de Proranquicias indicó que la consulta se realizó 74 empresas a nivel nacional, de las cuales 60 % son minoristas y el resto son franquicias dedicadas a la gastronomía y servicios

Por Candy Valbuena

Más de 44 mil empleos generan las franquicias en Venezuela: Según encuesta del gremio
Foto: Referencial
El presidente de Profranquicias, Raúl Angulo, informó este viernes, 8 de agosto que el sector genera más de 44 mil empleos directos e indirectos a lo largo y ancho del territorio nacional, de acuerdo a una reciente encuesta realiza en el gremio.

"Sabemos que muchas empresas no participaron en el censo porque lo desconocían o porque no pudimos hacer un trabajo de campo fuera de Caracas, entonces sabemos que son muchísimos más de 44 mil empleos generados", dijo.

En entrevista concedida a Unión Radio, detalló que en el sondeo fueron consultadas unas 74 empresas franquiciadas que operan a nivel nacional.

"La mitad de esas son franquicias de gastronomía y la otra mitad se divide entre servicios y retail", comentó. Asimismo, precisó que las marcas consultadas operan en dos mil 553 puntos de negocios en todo el país.

El representante de Profranquicias indicó que esas empresas se dividen un 60 % en retail (minoristas), seguido por gastronomía y servicios.

Noticia al Día/Con información de UR

