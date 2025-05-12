Domingo 17 de agosto de 2025
Más de 6 mil marabinos atendidos en las Jornadas de Salud de la Alcaldía de Maracaibo

La quinta jornada realizada en Antonio Borjas Romer5, sumando más de mil 200 personas atendidas

Por Ernestina García

Más de 6 mil marabinos atendidos en las Jornadas de Salud de la Alcaldía de Maracaibo
Fofo: Más de 6 mil marabinos atendidos en las Jornadas de Salud de la Alcaldía de Maracaibo
Más de 6 mil 019 marabinos recibieron atención en las 26 Jornadas de Salud que la Alcaldía de Maracaibo desplegó en lo que va de 2025 en la ciudad que involucran las Clínicas Móviles de la Dirección General de Salud.

Los vecinos del barrio Leslay, en la parroquia Antonio Borjas Romero, recibieron el 8 de mayo los diferentes servicios que ofrece la municipalidad en las jornadas: consultas para adultos y niños, tamizaje nutricional, inmunizaciones y entrega de medicamentos.

En total, más de 160 personas participaron en la Jornada de Salud. Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo, destacó el alcance y la importancia de llevar atención médica las diversas parroquias.

"Estamos profundamente satisfechos con la receptividad que han tenido nuestras Jornadas de Salud. Superar la cifra de seis mil atendidos demuestra el compromiso de nuestro equipo y la confianza de los marabinos en estas iniciativas. Nuestra prioridad es llevar salud de calidad a cada rincón del municipio, especialmente a quienes más lo necesitan”, recalcó.

Karim Semprún, directora del Servicio Autónomo Municipal de Salud (SAMAS), detalló que esta es la quinta jornada realizada en Antonio Borjas Romero en 2025, sumando más de mil 200 personas atendidas en los sectores: Cassiano, La Rinconada, La Paz, José Ali Lebrúm, y Leslai.

“A través de la red de Clínicas Móviles se han llevado 26 jornadas multidisciplinarias para atender la salud de los marabinos en los sectores vulnerables, alcanzando más de 6 mil atendidos de enero a lo que va del mayo”, precisó.

Asimismo, la directora del SAMAS explicó que, desde el inicio de estas jornadas, los equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud han llevado atención primaria, consultas, vacunación, despistaje de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, entrega de medicamentos y charlas de promoción y prevención de la salud a comunidades de las 18 parroquias de Maracaibo.

“La respuesta de la población ha sido masiva, evidenciando la necesidad y el impacto positivo de estas acciones de prevención en materia de salud”, explicó Semprún.

Precisó que otras de las parroquias fueron: Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cristo de Aranza, Chiquinquirá, Coquivacoa, Francisco Eugenio Bustamante, Idelfonso Vásquez, Juana de Ávila, Luis Hurtado Higuera, Raúl Leoni, San Isidro y Venancio Pulgar.

Semprún mencionó que entre los servicios más demandados se encuentran; las consultas pediátricas, la vacunación infantil y de adultos, el control de la tensión arterial y la glicemia, así como la entrega de medicamentos esenciales.

Indicó que se han realizado despistajes de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, permitiendo la detección temprana y el inicio oportuno de tratamientos.

“Atención de calidad”

Ana Montiel, ama de casa de 43 años, destacó que tenían muchos años que no recibían una jornada de salud en la comunidad. “Este es un barrio muy retirado de la zona urbana y cada vez que nos enfermamos tenemos que ir al ambulatorio de El Muro que es el que nos queda cerca, para atendernos, porque nunca hay nada. Con estas jornadas que asisten directamente a las comunidades recibimos una atención de calidad, además de la entrega de los medicamentos, que muchos no tenemos para pagar”.

Carmen González, ama de casa de 39 años, detalló que desde hace más de 10 años no veían una jornada de salud en la comunidad. “A veces hacían jornadas de salud, pero a nosotros los wayuu nos tenían que hacer un censo para que nos pudieran atender. Aquí nos atienden a todos por igual y la atención de los médicos es la mejor”.

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

