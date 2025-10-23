Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Más de 60 trabajadores de la Alcaldía limpiaron la plazoleta de la Basílica en preparativos para la Bajada de la Virgen

Más 60 de hombres y mujeres del barrido manual del IMA participaron en el operativo de limpieza

Por Candy Valbuena

Más de 60 trabajadores de la Alcaldía limpiaron la plazoleta de la Basílica en preparativos para la Bajada de la Virgen
Foto: Cortesía
La limpieza de la plazoleta y las áreas adyacentes a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se ejecutó con la intervención de más 60 de hombres y mujeres del barrido manual de la Alcaldía de Maracaibo, como parte de los últimos preparativos para la Bajada de la Santa Patrona de los zulianos, prevista para este sábado, 25 de octubre.

Foto: Cortesía

Este operativo de limpieza se realizó la noche de este miércoles, 22 de octubre y contó con el apoyo de un camión cisterna del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo cargado con más de 8 mil litros de agua para enjabonar, lavar y barrer todo el piso desde la entrada de la iglesia hasta el último tramo de la plaza.

También estuvieron presentes los cuerpos de seguridad Polimaracaibo, la Policía Bolivariana del estado Zulia y la Guardia Nacional Bolivariana para resguardar el área.

Los directores generales encargados de Servicios Públicos, Joemel Robles; de Infraestructura, Giovanni Marzocca, y del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), Janner Pérez, supervisaron esta tarea encomendada por el alcalde bolivariano Gian Carlo Di Martino de cara a las fiestas patronales.

“Estuvimos trabajando en la noche ya para hacer el cierre definitivo del área de la plazoleta de Nuestra Señora de Chiquinquirá preparando todos los detalles en coordinación con el párroco rector Nedward Andrade y su equipo; hemos venido haciendo una intervención integral, ya están al 100 por ciento de funcionamiento los aires acondicionados de la Basílica, la iluminación y lo que corresponde al saneamiento ambiental”, informó Robles.

Destacó que la municipalidad “comprometida con lo que es la Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá viene realizando un trabajo mancomunado con todas las direcciones y los cuerpos de seguridad”, destacó.

Apoyo

Marzocca, por su parte, recalcó que “siguiendo las instrucciones del Alcalde ya tenemos lista nuestra Basílica, brindándole el apoyo al párroco para esperar este sábado la Bajada de nuestra Chinita. Ya todo está repotenciado en lo que respecta a los aires acondicionados, pintura de la fachada, alcantarillado, para que la feligresía venga a recibirla, todo gracias al presidente Nicolás Maduro y al Alcalde”.

El Presidente del IMA detalló que ya todo lo que respecta al saneamiento está listo para que todos los ciudadanos que vengan a participar en esta “gran fiesta religiosa cuenten con todas las condiciones de seguridad y limpieza”.

Fotos: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

