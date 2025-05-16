Más de 600 denuncias por violencia de género contabilizan en el Zulia en lo que va del año 2025

El Zulia se sitúa como el quinto estado de país con el mayor número de casos de violencia contra la mujer. A diario se incrementan las denuncias por violencia de género, las cuales vienen acompañadas de maltrato físico y extorsión.

Más de 600 denuncias se contabilizan en la entidad en lo que va de año 2025, de las cuales 366 fueron hechas en la capital zuliana.

"Las agresiones psicológicas y físicas son los casos que más recibimos. También tenemos ahorita lo que es el abuso del internet que es una de las tipificaciones de nuestra ley. Empiezan a divulgar la vida íntima de las parejas, eso es penado por la ley", informó la presidenta del Instituto de la Mujer en el estado Zulia, Gabriela Barboza.

"El miedo a denunciar y los retrasos judiciales siguen siendo grandes desafíos", añadió la funcionaria.

Destacó que se debe trabajar en educación y prevención par evitar este flagelo que afecta a cientos de mujeres en el país.

Estadísticas

La Organización no Gubernamental Utopix informó que en Venezuela se han registrado 19 femicidios en lo que va de 2025.

De acuerdo a la ONG, los estados donde más se han reportado casos son Miranda, Carabobo, Zulia, Barinas y el Distrito Capital.

“Esto nos daría un total, contabilizando el mes de enero de 19 posibles femicidios consumados que han ocurrido en Venezuela y 10 casos de femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en EEUU, Guyana, Colombia, Perú y Chile", detalló recientemente Aimee Zambrano Ortiz , directora de Utopix.

Noticia al Día/Con información de UR